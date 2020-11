Genk legt Cercle in flitsende eerste helft over de knie en pakt 18 op 18, Onuachu en Bongonda weer aan het kanon

Jupiler Pro LeagueEen lust voor het oog was het, Racing Genk. Ito, Onuachu én Bongonda ontbonden hun duivels tegen Cerlce Brugge en dat alles in een regie van Bryan Heynen. De concurrentie is bij deze gewaarschuwd.

‘Shots fired!’ Het was dekking zoeken in Jan Breydel, Racing Genk schoot met scherp. Bij de rust hadden ze er al vier in liggen tegen Cercle Brugge. Leuk verjaardagscadeau voor hun ex-ploegmakker in doel bij de Vereniging, Thomas Didillon. Hij mocht op zijn 25ste verjaardag plaatsnemen in de schiettent. Onuachu opende de score op aangeven van Junya Ito. Het gemak waarmee het trio voorin - Ito, Onuachu en Bongonda - liep te voetballen was indrukwekkend. Aangestuurd door de klasse van Bryan Heynen. Genialiteit zit’em niet altijd in de flitsen, soms zie je het gewoon sneller dan de rest.

Op het kwartier legde Ito de wedstrijd in een definitieve plooi. Hrosovsky veroverde de bal, Uronen stuurde Ito diep en de Japanner legde de bal beheerst in de korte hoek. De lijnrechter sprong Cercle nog even bij door met z’n vlaggetje te zwaaien, maar de VAR kon Ito niet op buitenspel betrappen. Wat Racing Genk de eerste helft op de mat legde was het beste dat we sinds lange tijd gezien hebben, een prima vervolg op die indrukwekkende tweede helft tegen Moeskroen. Wat een portie zelfvertrouwen al niet doet met een ploeg, good job John. Drie goals na een half uur, de derde was getekend door Bryan Heynen. Een kopbalgoal na een gemeten voorzet van Joakim Maehle.

Nu moet het wel gezegd dat Cercle Brugge een gewillig slachtoffer was. AS Monaco betaalde AJ Auxerre 10 miljoen voor de jonge centrale verdediger Jean Marcelin om hem dan meteen bij Cercle te stallen. Een investering voor de toekomst, hopen we dan. Onze Cercle-watcher twijfelde bij de rust tussen een 3 en een 2, hij neigde naar het laatste. Bongonda ontfutselde Marcelin de bal, Onuachu duwde door en ramde zijn twaalfde van het seizoen binnen. De Gouden Stier zit weer wat steviger om de schouders van de Nigeriaan.

Cercle Brugge gaf na rust een teken van leven. Maehle ontzette slecht, Hotic twijfelde niet en krulde de bal in de bovenhoek. “Leve Cercle!”, schreeuwde de stadionomroeper. De heropleving was van korte duur. Racing Genk behield de controle en Théo Bongonda knalde de vijfde Genkse goal voorbij Didillon.

18 op 18 voor Genk, een evenaring van clubrecord. Straf statement van KRC, dat zeker tot na de wedstrijd van Club Brugge op Le Canonnier aan de leiding staat. Volgende zondag komt Antwerp op bezoek, een topper waar we ons nu al op verlekkeren.

