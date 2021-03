Genk heeft geen kind aan Cercle Brugge en nestelt zich weer wat steviger in top vier

Jupiler Pro LeagueDe transformatie is compleet, Racing Genk voetbalt weer met evenveel lef als z’n coach op de bank. Ze profiteren maximaal van het puntenverlies van Anderlecht en Standard en staan weer een stuk steviger in de top vier.

Er was een tijd bij Racing Genk, niet eens zo heel lang geleden, dat de angst in de benen sloeg als een ploeg hoog druk zette. Het was een van de redenen waarom de Limburgers plots in vrije val waren. John van den Brom begreep niet waarom zijn jongens zonder lef en durf speelden. Iets wat Nederlanders - en al zeker die met een Ajax-verleden - van nature in het bloed zit. Branie kun je niet coachen. Wel, gisteren voetbalde Racing Genk met branie. De revival van Hrososvsky is indrukwekkend, de Slovaak klautert al voor de tweede keer dit seizoen uit de vergeetput. Heynen stuurde een sollicitatiebrief naar Roberto Martínez en Jhon Lucumi toonde waarom ze in Genk al verscheidene telefoontjes kregen van club uit de Premier League. ¡Maravilloso! En dan was er nog Daniel Muñoz, die heeft de derde long van Joakim Maehle overgenomen. Wat een volume!

Cercle Brugge - wellicht geprikkeld door het resultaat van Moeskroen - probeerde Genk af te bluffen en ging heel hoog druk zetten. We zagen het Ivan Leko ook al eens doen met Antwerp in één van de eerste wedstrijden van Genk onder Van den Brom. Ook toen toonden de Limburgers gewoon te veel kwaliteit aan de bal en creëerden ze kans op kans. De aanpak van Yves Vanderhaeghe kreeg daarom de stempel ‘lovenswaardig’, maar na kwart wedstrijd stond Genk wel op een dubbele voorsprong. In tegenstelling tot de rest van zijn maats vergat Marcelin op buitenspel te spelen waardoor Onuachu een vrijschop van Bongonda kon binnenkoppen. Bij de tweede Genkse goal loodste Heynen Ito richting Didillon en de Japanner knalde hard binnen. De moed zonk Cercletje helemaal in de schoenen toen Boucaut Hannes Van der Bruggen nog voor de rust met een tweede gele kaart van het veld stuurde.

De Vereniging probeerde het wel nog, maar Genk zei: tot hier en niet verder. Controleren en domineren, al had die dominantie wel wat meer doelkansen mogen opleveren. Théo Bongonda kreeg na twee wedstrijden bankzitten een nieuwe basisplaats. Jammer dat hij bij élke actie het ongelijk van zijn trainer wilde bewijzen. In welke box Théo staat maakt hem niets uit, een actie moet en zal hij maken. Zijn kwaliteiten - want het blijft gewoon een fantastische voetballer - volledig ten dienste stellen van de ploeg, blijft een moeilijke opgave. De (re)actie tegen Pavlovic illustreerde hoe gefrustreerd hij er op dit moment bijloopt. Dit als voetnoot, want natúúrlijk heeft Genk er een geweldige tiendaagse opzitten. Zes op zes in de competitie en een plek in de halve finale van de beker.

Het zijn er niet veel, maar de zondagavond afsluiten heeft wel een paar voordelen. Zeker als de concurrenten met punten morsen. De nederlaag van Standard, het gelijkspel van Anderlecht,…. Racing Genk zat al in een zetel voor de aftrap en beloonde zichzelf. De Limburgers staan weer wat steviger in de top vier. De rush op play-off 1 moet nu even wijken voor de strijd om een finaleplaats in de beker. John maakt zich op voor een herkansing tegen Anderlecht. In het Astridpark zal lef en durf nodig zijn.

