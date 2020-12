Genk geraakt op eigen veld niet voorbij Waasland-Beveren en ziet Club uitlopen

Een afscheidswedstrijd dat er geen was. ’131 x tak Joakim!’ Tribune Zuid bedankte Joakim Maehle op hun manier voor drie mooie jaren in Genk. Alleen paste Maehle zelf voor wedstrijd nummer 131. Nu de deal met Atalanta helemaal rond is - Maehle moet vandaag in Bergamo wel nog altijd zelf zijn handtekening zetten onder het contract voor vier en een half seizoen - verkoos de Deense international om niet te spelen. Kwestie van het noodlot niet uit te dagen zo vlak voor zijn droomtransfer.

De weigering van Maehle noopte Van den Brom er opnieuw toe Jere Uronen op rechts te posteren. Het mag duidelijk zijn waarom ze in Genk graag snel een nieuwe rechtsachter willen aantrekken. Je doet er Uronen écht geen plezier mee. Zijn beste actie leidde halfweg de eerste helft wel de Genkse voorsprong in. Uronen sneed daarbinnen en liep slim over een steekballetje van Heynen. Zo zette hij Onuachu alleen voor de goal en die wipte de bal stijlvol over ex-Genkenaar Nordin Jackers. Na een ongeïnspireerd begin hét signaal voor Genk om even het gaspedaal in te drukken. Muñoz en Ito haalden de achterlijn, Bongonda ging even toveren en zag even later zijn knal tegen de buitenkant van de paal zag spatten. Eén van de weinige momenten dat het spelniveau boven het vriespunt klom.

Genk leek op spaarstand met een krappe voorsprong te gaan rusten. Tot Aboubakary Koita - veruit de beste man bij Waasland-Beveren - zich achter een vrijschop zette. Vanop ruim 25 meter verraste hij Danny Vukovic in zijn korte hoek. Harde knal dat wel, maar die zal Vukovic vannacht in zijn slaap keer op keer pakken.

In Brugge zagen ze het graag gebeuren. Zou Genk vlak voor Nieuwjaar met punten morsen. Het zou betekenen dat Club sowieso ook ná de inhaalwedstrijd van Genk tegen Eupen op 6 januari aan de leiding zou blijven staan. Zonder geweldig te voetballen kreeg Genk zijn kansen nog. Jackers redde een kopbal van Onuachu en Ito miste een niet te missen kans in de rebound. De Japanner zit in een dipje. Van den Brom gooide de jongste Limbombe nog in de strijd. De winnende treffer van Lucumi botste op de paal, die van Ito op de lat. Brute pech voor Genk in de slotfase. Over anderhalve week zet de herfstkampioen de jacht op Club Brugge verder met een trip naar Eupen.

