Genk en Kortrijk speelden wedstrijd onder voorbehoud: ploegen stellen zich vragen bij staat van veld

Moeskroen beschikt namelijk niet over een veldverwarming. De Henegouwse club heeft een dekzeil als alternatief, maar dat werd eerder op de dag weggehaald. Het dekzeil van Moeskroen is namelijk niet bestand tegen een laag sneeuw en dus grepen de onderhoudsmensen van Le Canonnier in. Het zeil werd verwijderd en de sneeuw kreeg vrij spel.

Dat resulteerde in ongeziene omstandigheden. Delen van het veld lagen onder een dikke laag sneeuw, andere delen kregen slechts een dun laagje en de doelgebieden werden sneeuwvrij gemaakt. De ondergrond was bovendien erg modderig. Een combinatie die vlotte combinaties onmogelijk maakte. De wedstrijd stond bol van de glijpartijen, de gemiste controles en slordige passes. Reden genoeg voor Genk om al voor de wedstrijd voorbehoud aan te tekenen.

Ook bij KV Kortrijk tekenden ze al voor de wedstrijd voorbehoud aan. De staat van het veld in Oostende liet net als in Moeskroen te wensen over. Afwachten of de KBVB hier mee aan de slag gaat. Of beslissen de teams zelf om over te gaan tot een klacht?