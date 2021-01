Genk en Kortrijk leggen klacht neer en azen op forfaitzege: “‘De bal rolt toch?’ zei de ref. Ja natuurlijk, een bal is rond”

Beerschot Beerschot moet het tegen STVV zonder smaakmaker Tissoudali doen: “Een groot gemis”

30 december Iets in ons zegt dat Tarik Tissoudali zich in zijn sas zou hebben gevoeld op het kunstgras van Sint-Truiden, maar de dribbelkont van Beerschot liep zondag een knieblessure op en zal vier tot zes weken out zijn. “Een groot gemis”, zegt analist en ex-Beerschotter Mo Messoudi. “In de laatste fase van de aanval is Tissoudali nog belangrijker dan Holzhauser.”