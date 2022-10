Genk-coach Wouter Vrancken over weerzien met KV Mechelen: “Aanstelling Defour maakt het niet extra speciaal”

Vier succesvolle jaren was Vrancken trainer van Malinwa. Hij won er de beker en loodste de club in woelige tijden terug naar de Jupiler Pro League. “Binnen alle geledingen van de club ken ik mensen”, zegt de Genkse T1. “Spelers, bestuur, entourage en ook met de supporters had ik een goeie band. Dat maakt het speciaal, maar eens die wedstrijd eraan komt, wil je gewoon winnen. Of er de laatste dagen veel plaagstootjes over en weer zijn uitgedeeld? Neen, het is een beetje een ongeschreven wet dat je elkaar met rust laat een week voor de match. Dat is nu ook gebeurd.”

Steven Defour dan. De ex-speler van RC Genk was vorig seizoen een van Vranckens assistenten bij Mechelen. Vandaag is hij er T1. “Dat gegeven maakt het voor mij niet extra bijzonder”, zegt Vrancken. “Of er geen geheimen zijn? We zijn als staf altijd heel duidelijk over wat we willen - dat zijn we in Genk nu ook – en naar hem toe zijn we dat eveneens geweest. Hij was er één jaar. Ik denk dat Fred Vanderbiest, die vier jaar assistent was, nog meer weet qua details. Het zal afhangen van aan welke principes ze vasthouden en wat ze willen veranderen.”

Volledig scherm Vrancken na de gewonnen topper op het veld van Antwerp. © Photo News

Defour begon met een 6 op 6. “In die eerste twee wedstrijden zag ik wel die herkenbaarheid terug”, vindt Vrancken. “Het was een groot verschil met daarvoor. Er is meer duidelijkheid. Bij de vorige coach (Danny Buijss, red.) speelde Mechelen in balbezit met vier verdedigers en in balverlies met vijf. Nu zie je duidelijke richtlijnen en posities. Dingen waar de jongens zich goed bij voelden zijn hersteld en dat was een slimme zet van Steven. Hij heeft de spelers op die manier vertrouwen gegeven. We hebben ze geanalyseerd en zullen klaar moeten zijn, maar ik heb mijn spelers niet meer informatie gegeven dan anders.”

Had Vrancken altijd een hoofdtrainer in Defour gezien? “Ik vind zoiets altijd moeilijk te zeggen. Hij is er welbespraakt genoeg voor, maar gaf vorig jaar aan dat hij zich er niet klaar voor voelde. Dat zal nu veranderd zijn. Het lag gevoelig voor hem, aangezien hij een emotionele band heeft met de club en zich wil binden. Als trainer zet je dat toch een beetje op het spel. Hij zal de oefening gemaakt hebben en heeft de sprong gewaagd”, aldus de Genk-trainer.

