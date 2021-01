Genk-aanwinst McKenzie arriveert in België: “Ik kijk ernaar uit om het team te vervoegen”

Mark McKenzie, een New Yorker uit de Bronx, is een van de aanstormende talenten uit de Amerikaanse Major League Soccer. Hij is een kopbalsterke en stevige centrale verdediger die zowel over een goeie linker als rechter beschikt. Hij werd zopas verkozen in het MLS-elftal van het seizoen. Met zijn club eindigde hij op de eerste plaats in de reguliere competitie. McKenzie genoot ook aandacht van verschillende andere Europese clubs.