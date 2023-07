Geen zege voor Club Brugge op de openingsspeeldag: Blauw-zwart komt niet verder dan een gelijkspel tegen KV Mechelen

Het was met lef - en tegelijk een dosis naïviteit - dat Mechelen zich presenteerde op Jan Breydel. Risicovol uitvoetballen zorgde in de openingsfase voor enkele kleine kansen voor blauw-zwart. Iets na het halfuur volgde er een hele grote. Rits was sneller op de bal dan Schoofs, Coucke bracht redding. Intussen had Onyedika de paal geraakt met een afstandsschot. Een Brugs doelpunt hing in de lucht.

Maar de goal viel aan de overkant. Schoofs verraste Mignolet, door een vrije trap rechtstreeks in de korte hoek te krullen. Malinwa mocht met een voorsprong de kleedkamers opzoeken.

Blauw-zwart begon snedig aan de tweede helft. Nusa stuitte op Coucke, De Cuyper knalde over. Net op een moment dat de dreiging even was gaan liggen, ging Thiago tegen de grond in het strafschopgebied. Scheidsrechter Put werd naar het scherm geroepen, penalty oordeelde hij na het bekijken van de beelden. Thiago knalde zijn eerste voor Club tegen de touwen.

Onder impuls van het publiek ging de thuisploeg op zoek naar de voorsprong. Vanaken trapte in het zijnet, aan de overkant legde Lauberbach oog in oog met Mignolet het leer naast. Op een volgende Mechelse counter tikte De Cuyper Lauberbach aan. Een tweede gele kaart was het deel van de linksachter.

We kregen een nagelbijtende slotfase, waarin vooral Mechelen voelde dat een winnende treffer mogelijk was. Een poging van Lauberbach strandde in het zijnet, Vanlerberghe knalde rakelings naast. Het bleef 1-1.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Lauberbach in het zijnet Hairemans stuurt Lauberbach nog eens diep. Hij gaat voorbij Mignolet, maar moet ver uitwijken. Zijn poging strandt in het zijnet. 8 minuten extra tijd We krijgen acht minuten extra tijd. Er is dus nog wel tijd voor een winnende treffer. Ingestudeerd nummertje Al voor de derde keer vanavond heeft Malinwa een ingestudeerd nummertje in petto op een standaardsituatie. Hairemans lift de bal tot bij Vanlerberghe, gelukkig voor blauw-zwart kan niemand van Mechelen bij de voorzet. Igor Thiago wordt vervangen door Romeo Vermant Raphael Onyedika wordt vervangen door Casper Nielsen Antonio Nusa wordt vervangen door Bjorn Meijer Rode kaart (tweede gele kaart) voor Maxim De Cuyper Na een snelle tegenaanval raakt De Cuyper Lauberbach. De linksachter krijgt zijn tweede gele kaart. Ngal'ayel Mukau wordt vervangen door David Bates Daam Foulon wordt vervangen door Alec Van Hoorenbeeck Lauberbach naast Wat een kans voor Malinwa. Hairemans stuurt Lauberbach richting Mignolet. De Duitser zet zich goed voor Mechele, maar legt het leer naast het doel. Hier ontsnapt Club Brugge. Vanaken in het zijnet Onwaarschijnlijk. Thiago moet de bal altijd meegeven met Skoras, maar talmt te lang. Uiteindelijk komt de bal bij Vetlesen. Hij vindt Vanaken, maar die trapt in het zijnet. Julien Ngoy wordt vervangen door Geoffry Hairemans 1-1 GOAL (Penalty) van Igor Thiago! Thiago wordt geraakt in het strafschopgebied en gaat liggen. Blauw-zwart schreeuwt om een strafschop, maar scheidsrechter Put wil er niet van weten. VAR Boterberg heeft wel een overtreding gezien en roept Put naar het scherm. Na het bekijken van de beelden geeft hij een penalty aan Club. Thiago knalt zijn eerste voor blauw-zwart tegen de touwen. VAR: Penalty is bevestigd Dreiging gaan liggen Na een goede start van de tweede helft heeft Club het nu moeilijk om echt in de buurt te komen van Coucke. Malinwa staat goed in blok en houdt de ruimtes goed gesloten. Mats Rits wordt vervangen door Hugo Vetlesen Boli Bolingoli Mbombo wordt vervangen door Rafik Belghali Pech voor Bolingoli. De linksachter moet met een blessure naar de kant. Belghali, die zijn debuut maakt in eerste klasse, komt hem vervangen. De Cuyper over Dreiging van Club. Buchanan legt achteruit tot bij De Cuyper. Het schot van de linksachter gaat over. Meteen Nusa Blauw-zwart trekt meteen ten aanval. Nusa kan afdrukken, Coucke devieert het leer in hoekschop.

