Geen winnaar tussen KV Mechelen en Cercle Brugge: Malede laat overwinning liggen vanop de stip

Cercle begon uitstekend. Na balverlies van Da Cruz zonderde Francis Denkey af voor Coucke - Lavalée stond in niemandsland - de spits schoof het leer netjes voorbij de Mechelse doelman. Malinwa kwam moeilijk onder de druk uit, maar creëerde wel enkele mogelijkheden. Storm besloot twee keer op Majecki, ook op een rebound van Schoofs stond de Pool op de goede plek.

Cercle nam weer over. Coucke tikte op het nippertje een afgeweken schotje van Daland uit de benedenhoek, enkele tellen later moest Schoofs een kopbal van Denkey redden op de doellijn. Aan de overkant verdween een voorzet van Storm op de lat. Op slag van rust maakte Hotic er 0-2 van. Heel Malinwa had een voorafgaande fout opgemerkt van Verstraete, scheidsrechter Staessens wuifde het protest weg, maar de VAR riep hem toch naar het scherm. Mechelen ontsnapte en ging ‘maar’ met één doelpunt achterstand de rust in.

Cercle dreigde ook na rust. Vanhoutte en vooral Ueda lieten de kans op een dubbele voorsprong liggen. Even later kreeg Deman - net als dinsdag in Gent - zijn tweede gele kaart. Cercle nog 40 minuten met een man minder. De Vereniging moest achteruit, Majecki duwde een schot van Storm in hoekschop. Op die corner bediende Schoofs Storm, die met een heerlijke krul Malinwa op gelijke hoogte schoot. Meteen goed voor zijn eerste doelpunt van het seizoen. Wat een opluchting voor de winger.

Mechelen ging nog op zoek naar het winnende doelpunt. Storm zag zijn schot afgeweken worden op het lichaam van Somers. Na een warrige fase bracht Miangue Malede ten val in het strafschopgebied, de VAR zag er een strafschop in. Staessens na het bekijken van de beelden ook - licht gefloten. Gelukkig voor Cercle redde Majecki de inzet van Malede. Enkele tellen later trof Storm de lat, ook Malede kopte nog over.

