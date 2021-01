Geen winnaar op Het Kiel: Beerschot en Kortrijk verdelen de koek na povere wedstrijd

Jupiler Pro LeagueBeerschot wint voor de vijfde keer op rij niet in eigen huis, het creëerde zelfs amper kansen. Kortrijk haalde na een pijnlijke 0 op 9 vorige week weer een nuttig punt om net iets verder van de staartploegen weg te komen. Dit keer werd het dus helemaal geen 5-5-festival zoals in de heenmatch, met dank aan Vanhamel die met een scherpe reflex een owngoal van Prychynenko verhinderde.

Veelal was er meer te horen dan te zien op het Kiel. Vooral een luid roepende coach – wat zeg je, Will Still? – was niet te stillen, maar er waren amper acties om van op te kijken. Het eerste pittige spelmoment kwam er pas in de 34ste minuut toen Selemani voorzette vanaf links, Jonckheere de bal nog even beroerde waarop Prychynenko met Gano in de rug bijna zijn eigen doelman versloeg. Mike Vanhamel had een supersave in huis.

Een schot van Chevalier in het zijnet, een strakke bal van Makarenko naast de paal, dat was het aan de ene kant voor de rust, een standje na een hoekschop van Holzhauser was de bescheiden inbreng aan de overkant. Het maakt de mens niet warm.

Met Gano en Palaversa

Yves Vanderhaeghe schudde behoorlijk aan de boom. Hij zette de twee nieuwkomers Gano en Palaversa meteen in zijn elftal en haalde ook de herstelde Rougeaux terug in het team. Dat allemaal ten koste van Gueye, Sissoko en Hines-Ike.

De Kortrijkse coach greep meteen ook terug naar de vertrouwde 3-5-2 met Chevalier en Gano voorin. Gueye en Golubovic reisden wel mee maar kregen uiteindelijk geen plaats op het scheidsrechtersblad.

Will Still hield het simpeler: hij verving na de winst op Zulte Waregem alleen maar de geblesseerde Noubissi door Eleke. Suzuki bleek immers nog niet fit. Zijn team hield het anders ook wel behoorlijk simpel en dreigde amper. Dan was KVK net iets gevaarlijker, ook tien minuten ver in de tweede helft toen Jonckheere koppend indook op een voorzet van Selemani maar Vanhamel andermaal bij de les was. Of even later wanneer Sainsbury toch wel een behoorlijke mogelijkheid naast trapte.

De bezoekers gingen er voor, rekenden op de lange nieuwkomer Zinho Gano, maar richtten de voorzetten onvoldoende zorgvuldig om hem te kunnen bereiken.

Beerschot werd pas wakker toen Tissoudali inkwam. Hij gaf blijkbaar de goede impulsen aan Holzhauser om toch even wat schwung in het team te brengen. Eerst stuurde de Oostenrijker de bal uitgemeten naar de ingekomen Marokkaan, Derijck gleed de bal nog net naast het eigen doel, daarna knalde Holzhauser zelf maar Ilic was attent.

Dan eindig je waar je bent begonnen, met 0-0. Kortrijk had net iets meer redenen om de winst te claimen.

