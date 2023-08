Geen winnaar in Limburg: Genk laat de kansen liggen en komt niet verder dan doelpuntenloos gelijkspel tegen Charleroi

Het was wachten tot minuut 20 voor de eerste echte kans. Munoz kon van dichtbij schieten op een hoekschop, Koffi had een fantastische parade in huis. Voorts viel er bitter weinig te noteren voor de pauze. Toen scheidsrechter Van Damme voor de rust floot, klonk er toch wat boegeroep vanop de Genkse tribunes. Het was hopen op beterschap na de pauze.

Vrancken gooide aan de rust Baah en Paintsil in de strijd. Die eerste was vorige week nog de matchwinnaar op bezoek bij Cercle, Paintsil kreeg donderdag nog rood tegen Olympiakos. Op het uur vielen ook nog Oyen en Hrosovsky in. Het was lang wachten op doelgevaar, maar dat kwam er uiteindelijk wel. Kayembe, Oyen en Paintsil stuitten op een uitstekend keepende Koffi. Even later schoot Paintsil een opgelegde kans over na een puike actie van Baah.