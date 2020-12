Geen tweede plaats voor OHL: Leuvenaars geven 0-2-voorsprong weg tegen Moeskroen

Geen scherpschutter Thomas Henry bij OH Leuven. De hattrickheld van afgelopen zaterdag tegen Kortrijk ontbrak op het wedstrijdblad, officieel wegens een lichte enkelblessure. Vekemans moest in Henry’s plaats op Le Canonnier voor de doelpunten gaan zorgen. Na een gezapige openingsfase, met kleine kansjes voor OH Leuven, kregen beide ploegen elk een uitstekende mogelijkheid op de voorsprong. Olinga miste namens Moeskroen oog in oog met Romo, Koffi had dan weer een knappe parade in huis op een afstandsschot van Tamari. Vlak voor rust trapte Vlietinck OHL (verdiend) op voorsprong. In een rommelige fase waarin Vekemans twee keer over de bal trapte, behield Vlietinck het overzicht.