Geen play-off 1 voor AA Gent, wel in winning mood naar de Heizel: “Wij lopen over van vertrouwen”

Jupiler Pro LeagueOndanks 25 op 27 in de laatste negen competitiewedstrijden, grijpt AA Gent naast de Champions’ play-offs . Op de slotdag nam een uitstekend Gent ruim de maat van OHL. De ontgoocheling blijft, maar de Buffalo’s trekken in de winning mood naar de bekerfinale tegen Anderlecht.

AA Gent neemt in schoonheid afscheid van de reguliere competitie. Van de laatste 9 matchen werden er 8 gewonnen, maar het gelijkspel van vorige week uit bij Cercle kost de Buffalo’s uiteindelijk een plaats bij de eerste vier. De echte reden voor het missen van de Champions’ Play-offs moet eerder op het seizoen gezocht worden, bij een mislukte seizoenstart - met nodeloos puntenverlies tegen teams als Oostende en Beerschot - en een matige maand januari, toen de ploeg leed onder de Afrika Cup, blessures van sleutelspelers als Odjidja en Depoitre én een Coviduitbraak. De Buffalo’s hadden zeker niet misstaan in de Champions’ Play-offs, maar ze moeten net als vorig jaar vrede nemen met de Europe Play-offs.

Quote Wij hebben vertrouwen, wij lopen zelfs over van vertrouwen. Hein Vanhaezebrouck

De 5-0 waarmee Gent het seizoen afsloot tegen OHL, deed de Ghelamco Arena kraaien van de pret. Drie stuks kwamen van Tarik Tissoudali, die zijn vorm in het vooruitzicht van de bekerfinale onderstreepte. ‘Ti-Ta-Tovenaar’ nam de wedstrijdbal mee naar huis. Bij zijn derde doelpunt greep hij even naar de knie, maar Hein Vanhaezebrouck maakt zich daar geen zorgen om: “Het is iets dat je blijft voelen, maar het wordt iedere keer minder en minder. Hij gaat daar totaal niets van overhouden.”

Volledig scherm Tissoudali. © BELGA

AA Gent heeft ook achteraan een talisman, met Davy Roef. Sinds hij in doel kwam, verloren de Buffalo’s niet meer. In 9 competitieduels hield hij liefst 6 keer de nul. “Dat mag nog zeker een week blijven duren”, lacht Roef, die volgende week tegenover zijn ex-club staat in de bekerfinale.

Hein Vanhaezebrouck kan alleen maar tevreden zijn over wat hij niet alleen zondag, maar de voorbije maanden zag van zijn team. “Wij waren nochtans op onze hoede voor Leuven”, aldus de Gentse coach. “Ze hadden vorige week altijd moeten winnen tegen Antwerp. Dat is misschien ook de reden waarom wij geen play-off 1 spelen. Ik ben absoluut supertrots op mijn groep, omdat zij op deze manier de reguliere competitie hebben afgerond, met 25 op 27. Ondanks vanalles wat men geprobeerd heeft om dat misschien niet te doen lukken. Ik denk onder meer aan het feit dat we tot twee keer toe onterecht tot 10 man werden herleid.”

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © BELGA

De ontgoocheling van het missen van de Champions’ Play-offs is er, maar AA Gent is geen geslagen team. Integendeel: de Buffalo’s reizen volgende week maandag in de winning mood naar de Heizel. “Iedereen had verwacht dat de bekerfinale Anderlecht-Club Brugge zou zijn”, aldus HVH. “Club heeft nu ook 24 op 27 gehaald, amper één puntje minder dan wij, door het feit dat wij ook daar in de competitie zijn gaan winnen. We tonen al een hele tijd dat wij in staat zijn tot iets.”

“Wij hebben vertrouwen, wij lopen zelfs over van vertrouwen”, aldus Vanhaezebrouck. “We missen play-off 1, daar zijn we ontgoocheld over. Maar we wisten dat de kans klein was om dat doel ultiem nog te halen. We hebben er wel alles aan gedaan. Vorig jaar moest je 55 punten halen om play-off 1 te halen, nu hebben we er 62 en komen we toch een puntje tekort. Ik kan een hele resem matchen opnoemen waarin we zodanig met de kansen hebben gemorst dat ze niet op één hand te tellen waren. In de competitie komen we één punt tekort, maar we hebben onszelf beloond door de bekerfinale te halen. We hebben nog twee kansen om Europees voetbal te halen: de bekerfinale én play-off 2.”

“We gingen er vanuit dat het vorige week al beslist was voor play-off 1. We waren daar al een beetje over, al hoopten we uiteraard dat er ergens een mirakel zou gebeuren. Maar we wisten dat die kans heel klein was. Je blijft ontgoocheld, omdat je er graag bij was geweest. Maar we mogen trots zijn op onze prestatie van de voorbije maanden op drie fronten. Ik denk dan ook niet dat het missen van play-off 1 zal blijven hangen.”

Volledig scherm AA Gent. © BELGA

