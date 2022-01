Geen OHL - KVM. Brys: “Er moest gespeeld worden” - Defour: “Beloften erbij halen? Zij zitten niet in testprotocol”

Jupiler Pro LeagueGeen OH Leuven - KV Mechelen vandaag. Deels uit noodzaak, maar vooral als statement. Malinwa kreeg gisteren namelijk geen uitstel van de Pro League, ondanks positieve testen bij de eerste keeper en de reservedoelman. “Dat konden we niet aanvaarden. Als directie waren we zeer teleurgesteld in de beslissing van de kalendercommissie”, zo zegt CEO van KVM, Frank Lagast.

“Een dag voor de wedstrijd kregen we het bericht van weigering én de suggestie dat we een extra beloftendoelman konden oproepen. Een aantal beloften zit niet in het testprotocol. De club kiest er, gezien de hoge besmettingscijfers, uiteraard niet voor om niet-geteste spelers te mengen met spelers die een negatieve PCR-test aflegden of een booster kregen. De gezondheid van iedereen gaat absoluut voor, altijd. We weten dat we nu een forfaitnederlaag riskeren, maar de gezondheid van onze spelers primeert”, zo zegt Frank Lagast.

Brys: “Gisteren zag ik wel match doorgaan met veel afwezigen”

Dat zorgde deze namiddag voor een ongebruikelijke situatie aan Den Dreef. De elf van OHL warmden gewoon op, geen KV Mechelen-speler te zien. Er werd een alternatieve oefenpot tegen de beloftenploeg ingelast. Coach Marc Brys nam vooraf even de tijd om de pers toe te spreken. “Dit was de afgelopen uren vooral een mentale beproeving”, begint de coach van OHL. “We zijn er altijd van blijven uit gaan dat deze wedstrijd gespeeld zou worden, zo hebben we ons ook voorbereid. En waarom? Omdat wij ook graag wensten te spelen. Focus houden, voor het geval de tegenstander toch zou verschijnen. Ook zij werden gevoed door allerlei berichten en uitspraken de afgelopen dagen. Da’s niet makkelijk, maar wij zijn ontgoocheld dat we deze wedstrijd niet gaan spelen. Dit is heel vervelend voor ons.”

Volledig scherm Marc Brys deze namiddag. © BELGA

“Wij moeten er weinig over vinden”, gaat hij verder over de manier waarop KV Mechelen het heeft aangepakt. “Wij worden gedwongen om te reageren op een situatie die we niet in de hand hebben. Wij zijn ondanks ons eigen aantal hoge afwezigen bereid om te spelen, wij wilden absoluut spelen. Gisteren zag ik toch een wedstrijd waar héél veel afwezigen waren en die wel is doorgegaan.” En wat nu? KV Mechelen gaf nooit officieel forfait, dus er wacht nog een hele rompslomp aan papierwerk. “Ik denk dat de reglementen helder zijn”, aldus Brys. “Vandaag moest er een competitiewedstrijd gespeeld worden, en de tegenstander is hier niet. Dan blijft er weinig tot de verbeelding over.”

Ook Verboomen warmde op

Opvallend: scheidsrechter Nathan Verboomen was wel aanwezig op den Dreef in Leuven. “We volgen het protocol en wachten af tot 16u15 om te zien of de ploegen komen opdagen. Als dat niet het geval is, wordt dat genoteerd in het matchverslag. We zijn al van deze voormiddag onderweg en bezig met onze voorbereiding die verlopen is zoals altijd. Ik heb ook van de bevoegde instanties gewoon te horen gekregen dat de wedstrijd zou doorgaan. Een forfait? Daar geef ik geen antwoord op, dat is aan de bevoegde instanties om te bepalen.”

Volledig scherm © BELGA

De Omikronvariant houdt alvast lelijk huis bij KV Mechelen. Vijf spelers testten positief op corona en zitten in quarantaine. Daarnaast zijn ook vier stafleden (Wouter Vrancken, T2 Vanderbiest, videoanalist Boden en keeperstrainer Pauwels) en TD Tom Caluwé besmet. In de spelersgroep gaat het om drie veldspelers én twee keepers: titularis Gaëtan Coucke en derde doelman Maxime Wenssens.

Twee besmette doelmannen op A-lijst

Het ziet naast de huidige besmettingen ook nog drie licht positieve spelers pas uit quarantaine komen. Zij konden de voorbije tien dagen niet trainen met de groep. Swers en Engvall (blessures), Schoofs (schorsing) en Oum Gouet (Afrika Cup) zijn eveneens niet inzetbaar. KV stond de voorbije dagen in totaal met amper 14 spelers op het trainingsveld...

Quote Dat de Pro League jongeren onder de 21 niet meetelt, betreuren we, want we geven nu eenmaal veel kansen aan jonge spelers. Frank Lagast

Malinwa vroeg logischerwijs uitstel op basis van het maandag goedgekeurde reglement van de Pro League. Dat stelt duidelijk: een ploeg kan uitstel vragen vanaf zeven positieve gevallen bij spelers die minstens 30 procent van alle speelminuten hebben gespeeld (waar KVM niet aan komt). Óf bij twee besmette doelmannen die op de ‘Squad Size Limit List A’ staan, onder wie de doelman met de meeste speelminuten (waar KVM wel aan voldoet met Coucke en Wenssens).

KV Mechelen kreeg echter nul op het rekest van de kalendercommissie, die de 20-jarige Wenssens niet beschouwt als een A-kernspeler. “Hij staat nochtans op de lijst die we bij de start van het seizoen bij de KBVB indienden. Hij heeft 21 A-selecties achter zijn naam en zat dit seizoen al vier keer op de bank in competitie en beker”, aldus CEO Frank Lagast.

Volledig scherm Maxime Wenssens. © BELGA

Volgens de Pro League staat Wenssens niét op de A-lijst, maar wel op de B-lijst als U21-doelman. “Wij volgen dus het reglement”, reageert woordvoerder Stijn Van Bever. Afwachten of de Pro League voet bij stuk houdt. Als dat het geval is, verliest KV hun duel tegen OHL met forfaitcijfers (3-0). Wellicht moet OHL dan straks wel het veld betreden, zodat de ref dan kan constateren dat KVM niet is komen opdagen. Het is niet uitgesloten dat Malinwa dan juridische stappen zet. Ook de wedstrijd tegen Racing Genk van woensdag dreigt in gevaar te komen.

Leeftijd

KVM vraagt verder de Pro League de regels te interpreteren zoals ze “bedoeld en gestemd zijn” in de Algemene Vergadering. “Indien 2 van de 3 doelmannen, onder wie de keeper met de meeste speelminuten positief testen, dan wordt een wedstrijd uitgesteld. Ook als ze onder de 21 jaar zijn. Wie deel uitmaakt van onze A-kern hebben we deze zomer op onze lijst gezet. Dat de Pro League jongeren onder de 21 dan niet meetelt, betreuren we, want we geven nu eenmaal veel kansen aan jonge spelers”, aldus Lagast.

“Wij doen een dringende oproep aan de Pro League om deze regel aan te passen. Dit zal ons niet helpen voor deze wedstrijd. Andere clubs gaan wellicht hetzelfde ervaren, hopelijk is de interpretatie van deze regel dan in het voordeel van de gezondheid van alle spelers, voor alle clubs.”

Volledig scherm Frank Lagast © KV Mechelen