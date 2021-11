“Geen moment getwijfeld dat VAR zou corrigeren”: na vreemde owngoal en duidelijke ‘clear error’ boekt Standard eerste competitiezege onder Elsner

Jupiler Pro LeagueHet meest relevante voor Standard is de thuiswinst. Dat was geleden van 20 augustus tegen Oostende. De eerste zege ook onder leiding van Luka Elsner. Afgezien daarvan haalden de Rouches tegen Eupen niet meer dan een aanvaardbaar niveau.

Standard had een owngoal van Agbadou nodig om beslag te leggen op de volle inzet. In de toegevoegde tijd van de eerste helft wou hij met de borst een center van Bokadi naar zijn doelman terugspelen. Jammer genoeg voor de Ivoriaanse international stond Nurudeen niet op de plaats waar hij hem had verwacht, zodat de bal tegen de netten belandde. Een communicatiestoornis die Eupen duur kwam te staan. Het enige minpunt ook van een overigens bijzonder sterk presterende Agbadou.

Zelf scoren lukte de Rouches niet. Nurudeen kwam gepast tussen op een poging van Siquet, Amallah trof de paal en Klauss verprutste een paar kansen. De Braziliaan is Emond niet. Die had weinig nodig om te scoren. Klauss werkt hard en weegt op een defensie, maar een afwerker is hij niet. Omdat hij door zijn ongebreidelde inzet, scherpzinnigheid mist in de zone van de waarheid? Het kan als excuus gelden.

Kort voor het einde ontsnapte Standard dankzij de tussenkomst van de VAR aan een strafschop. Henkinet — die in het Luikse doel de geblesseerde Bodart verving — smeet zich in de looplijn van de ingevallen Keita. De jonge Malinees sprong over het lichaam van de doelman en kwam daarbij ten val. Ref Vergoote wees kordaat naar de stip. De ‘clear error’ werd in Tubeke door zijn collega Dierick rechtgezet.

“Ik heb er geen ogenblik aan getwijfeld dat de VAR zou corrigeren. Ik raakte Keita niet en hij deed wat hij kon om het contact te vermijden”, aldus Henkinet achteraf. Vergoote vond het nodig om geel te trekken voor Keita. Daar was geen reden toe, want van een fopduik was er in dit geval geen sprake.

Tijdens het laatste kwartier schreeuwde Luka Elsner zich schor. Sortez ! Avancez ! Het baatte niet. Standard viel veel te diep terug en liet de Panda’s toe met man en macht — maar zonder veel overleg — jacht te maken op de gelijkmaker. Zover kwam het niet.

“Een gelijkspel lag zeker binnen ons bereik, maar we zitten als een tijdje in de hoek waar de klappen vallen”, gaf Stef Peeters aan. De spelmaker van Eupen keek op geen kilometer om zich te ontdoen van de Luikse bewaking, maar dat volstond niet om zijn stempel te drukken. Zijn impact was minder groot en zijn passing minder zuiver dan gewoonlijk.

Mocht Agbadou zich niet hebben laten betrappen op die ongelukkige owngoal, dan zou hij ‘man van de match’ zijn geworden. Nu houden we het op Niels Nkounkou. De 21-jarige Fransman speelde tegen Eupen zijn beste van vijf opeenvolgende wedstrijden als titularis op linksback. Snel — sneller dan rechtstreekse tegenstander N’Dri en daar is niet iedereen toe in staat — en balvaardig. Defensief attent en niet benauwd om een aanvallende actie op te zetten. Als hij zo doorgaat, riskeert zijn vijf jaar oudere landgenoot Nicolas Gavory nog weinig in het stuk voor te komen.

“Je me sens de mieux en mieux” bevestigde Nkounkou dat hij zich duidelijk goed voelt. Hij werd in augustus door Standard voor één seizoen zonder aankoopoptie overgenomen van Everton en speelt open kaart. “Ik heb het hier naar mijn zin. Toffe sfeer in de kleedkamer en een coach die vaak en lang met mij praat. De Belgische competitie lijkt mij een ideale wipplank. Ik hoop de komende maanden voldoende sterk te presteren om Everton ervan te overtuigen dat ik de Premier League aankan.”

