Geen mirakel voor Oostende: Kustboys maken zich op voor play-off 2 na zwakke prestatie tegen Cercle Brugge

’t Was erop of eronder voor KV Oostende, dat met één oog de gebeurtenissen op Stayen diende te volgen. Zélf moest de kustploeg sowieso zien te winnen tegen een gehavend Cercle, bij wie Didillon, Lopes, Marcelin en Bates ontbraken wegens blessure en het duo Hoggas-Velkovski geschorst toekeek. Aan Oostendse zijde begon de nog steeds niet helemaal herstelde Sakala op de bank - zijn spitsbroeder Gueye was opnieuw geschorst.

In een evenwichtige eerste helft viel nauwelijks iets te noteren. Eén keer glipte Thiam door de Brugse verdediging, maar de doorgebroken spits knalde hard op Bruzzese. Er werd dan wel veel strijd geleverd, van uitgespeelde kansen was er verder geen sprake. Cercle speelde al helemaal niets klaar, KVO kwam ook op zijn beurt nauwelijks in de buurt van Bruzzese. De 0-0-tussenstand halverwege zei alles.

Blessin gooide aan de rust Sakala erin - de Zambiaan moest voor meer dreiging zorgen. Het eerste gevaar kwam evenwel van Cercle Brugge. Ugbo werkte de bal na een gepareerd schot van Decostere in doel, een goal die in eerste instantie werd afgekeurd wegens buitenspel. De VAR zag echter dat de bal via Hubert en Hendry voor de voeten van Ugbo was gevallen, Boucaut keurde de goal alsnog goed. KVO was van slag - nauwelijks enkele minuten na de openingsgoal knalde Deman staalhard tegen de dwarsligger.

Pas op het uur kwam Oostende een paar keer piepen. Sakala kwam net te laat om de goeie voorzet van D’haese binnen te werken, vijf minuten later kopte de vrijstaande Hendry over. Het geloof ontbrak evenwel bij de kustploeg, die net als in de vorige thuismatch tegen Waasland-Beveren ver onder de verwachtingen bleef. Pas in de extra tijd lukte Kvasina de gelijkmaker met een rake kopbal. KVO kreeg via Boonen en Kvasina nog een enorme kans om de match te winnen, maar die eerste vergat zijn ploegmakker aan te spelen.

Aan Blessin om ervoor te zorgen dat zijn ploeg over twee weken het juiste elan terugvindt bij de start van play-off 2. KVO begint daarin als leider met twee punten voorsprong op Standard.

