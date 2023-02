Geen Lazare, Van der Heyden en mogelijk Vertessen voor Standard, maar Union vreest geen tekort aan ‘voetbalbelgen’

Zorgen maken ze zich voorlopig niet in het Dudenpark. Union heeft in eerste instantie pech dat Van der Heyden zijn tiende (!) gele kaart pakte van het seizoen en dat Lazare nummer vijf onder de neus geschoven kreeg.

Bovendien vertrok met Dante Vanzeir een andere voetbalbelg naar New York Red Bulls in de Verenigde Staten. Vertessen - de vervanger van Vanzeir - wordt volgens de regels van de wet dan weer niet aanzien als ‘voetbalbelg’. Hij vertrok namelijk naar PSV Eindhoven toen hij acht jaar was. In het Bondsreglement staat dat een speler voor zijn 23ste minstens drie jaar in België actief moest zijn. Criteria die in principe niet gelden voor Vertessen.