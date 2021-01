Geen fijn afscheid voor Losada: Club Brugge 7 punten los na 0-3-zege op het Kiel

Opschudding in de aanloop van Beerschot - Club Brugge, toen bleek dat coach Hernan Losada zijn vertrek richting het Amerikaanse DC United op ’t Kiel bekend had gemaakt. ’t Was afwachten hoe de Ratten in de afscheidsmatch van de Argentijn voor de dag zouden komen - Beerschot keek bovendien aan tegen een 2 op 18. Aan de overzijde koos Clement voor dezelfde namen vanop Stayen - Dost raakte zoals verwacht fit. Mits winst kon blauw-zwart al zeven punten uitlopen op naaste achtervolger Racing Genk.

Net als tegen STVV begon de competitieleider stevig. Een tempo te hoog voor Beerschot, dat nauwelijks kon volgen. Na twintig minuten leek de match al gespeeld. De Ketelaere vond op het kwartier de vrijgelopen Dost voor doel, die heerlijk in de verste hoek verlengde. Nauwelijks vijf minuten later viel een schot van Lang voor de voeten voor Kossounou, die zijn eerste goal voor Club makkelijk kon binnenduwen. Blauw-zwart was heer en meester - Vanhamel voorkwam dat het na 25 minuten al 0-3 stond op een goeie poging van De Ketelaere.

Volledig scherm © BELGA

Club amuseerde zich op ’t Kiel - Beerschot kwam maar enkele keren in de buurt van Mignolet. De beste kansen waren voor Suzuki en Vorogovskiy in dezelfde fase kort voor de pauze, verder diende de leider zich weinig zorgen te maken. Net als op Stayen stond het halverwege 0-2.

Club startte even slap aan de tweede helft dan vorige week. Sanyang kwam tot twee keer toe net te laat om bij de tweede paal de goeie voorzet van Holzhauser in doel te deviëren. Nog in de openingsfase moest Mignolet plat op een poging van Suzuki en liet diezelfde spits een wenkende kans liggen. Net als op Stayen vorige week was Club plotsklaps het noorden kwijt. Clement greep in - Sobol werd vervangen door Ricca.

Volledig scherm © BELGA

Beerschot kwam dichter en dichter - halverwege de tweede helft hield Mignolet met een fenomenale redding invaller Noubissi van de aansluitingstreffer. Eén keer kon Club écht dreigen aan de overkant, maar de listige kopbal van Rits ging net naast. Wanneer de paars-witte storm uiteindelijk was gaan liggen, mikte Lang oog in oog met Vanhamel nogal onbegrijpelijk naast. De Nederlander zette evenwel snel orde op zaken. Met een droge knal zorgde hij kort voor inrukken voor de 0-3.

Club Brugge wint ondanks een lastige periode na de rust voor de tweede keer in acht dagen tijd buitenshuis. De kloof met naaste achtervolger KRC Genk bedraagt nu zeven punten. Beerschot kon voor de zevende match op rij niet winnen. Een nieuwe coach moet daar snel verandering in brengen.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.