Geen champagne maar azijn voor jarige Vanderhaeghe: Kortrijk na rood Derijck ook tegen Charleroi de boot in

“Wij moeten weer eens als eerste kunnen scoren”, zei Vanderhaeghe voor de wedstrijd. Het lukte zijn team al weken niet meer. En ook nu weer niet. Na goed twintig minuten verloor KVK knullig de bal op het middenveld, Morioka plukte hem uit de voeten van Makarenko en tikte door naar Rezaei die meteen Gholizadeh aanspeelde. Die trapte de bal beheerst voorbij Ilic in doel.

Kortrijk kreeg één reuzenkans om langszij te komen. Het gebeurde net voor de pauze toen Rougeaux een uitstekende voorzet swingde achter de defensie, waar Selemani alleen maar zijn hoofd tegen de bal moest zetten. Hij wou méér: hij wou die staalhard tegen het net prikken en… die bal ging alleen maar staalhard tegen de boarding.

KVK was wel goed begonnen. Derijck leek te scoren toen hij een kopbal van Gano devieerde maar Descamps redde met een handje. Gholazadeh smoorde wat later de Kortrijkse ambitie met een slimme goal en deed nog meer: hij voerde ook nog eens een technisch nummer op maar die bal ging voorlangs.

Vooral op het middenveld won Charleroi de slag en dat werd na de pauze pijnlijk duidelijk voor de thuisploeg. Het leek alleen nog wachten op een dodelijke counter. Maar het ging zelfs nog makkelijker: Gano kopte een corner van Gholizadeh weg, Fall nam de bal zo op de slof en poneerde die kundig in de verste hoek: 0-2.

Volledig scherm © BELGA

Rood voor Derijck

Vanderhaeghe had duidelijk niets te vieren op zijn verjaardag. Hij had de fitte Ocansey weer in zijn team gebracht ten koste van Jonckheere en posteerde Selemani op de tien, maar zijn manschappen lieten hem helemaal in de steek. Kwam daarbij dat op het uur Derijck niet eens ver van de middenlijn een bal onvoldoende onder controle kreeg waardoor Gholizadeh op de vlucht wou. Derijck trok hem aan de broek en kreeg meteen duur rood.

Eén minuut later stond het 0-3. Fall kopte een verre bal van Kayembe zonder tussenkomst van de toekijkende Badamosi fraai in doel. Goed dat Rougeaux een gemaakte goal van Dessoleil op de lijn redde of KVK was helemaal op weg naar een afslachting.

De vierde goal leek er uiteindelijk toch nog te komen, de eerste met name voor Lucasz Teodorczyk maar de VAR gomde het doelpunt weg voor miniem buitenspel.

Nu was het even daarvoor nog wel 1-3 geworden, een bescheiden doekje voor het bloeden voor de ondermaatse thuisploeg maar wel een schitterende goal van invaller Pape Gueye.

Zo werd het in het hem vertrouwde Kortrijk eindelijk nog eens een avondje genieten voor de constant brullende Karim Belhocine. Hij had Benchaib aan de aftrap gezet voor Berahino en een verdienstelijke Rezaei voor Nicholson. Maar het hele offensieve gezelschap kwam er in het slotkwartier nog in om mee te genieten van eindelijk nog eens een zege. De vorige was van 18 december geleden.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

