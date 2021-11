G6 wacht ook juridische kluif over lopende contracten grootverdieners: topoverleg tussen Pro League en ministers om ‘schade’ taxshift te beperken

VoetbalRedden wat er te redden valt: de Pro League en de G6 hopen in overleg met de bevoegde ministers de ‘schade’ van de RSZ- en fiscale hervorming te beperken. De topclubs bereiden zich wel best al voor op pittige onderhandelingen over de contracten van hun topverdieners.

26 november lijkt een belangrijke deadline voor het Belgische topvoetbal en de sportclubs. Dan volgt in de ministerraad de tweede lezing van het voorontwerp van de programmawet, die ook de RSZ- en fiscale hervorming in de (top)sport regelt. Dat is de laatste fase voor de stemming in het parlement tot een wet.

In die twee weken kunnen de modaliteiten wel nog wijzigen om de begrote 43 miljoen euro extra via topsport op te halen: 30 miljoen via de RSZ, 10 miljoen euro via bedrijfsvoorheffing en 3 miljoen euro via makelaars. Het is nog wachten op het advies van de Raad van State, zowel minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke als minister van Financiën Vincent Van Peteghem houden of plannen nog overleg met de sportsector, en de administratie Financiën voert een impactanalyse uit over de taxshift voor de topsport.

De uitkomst van die studie kan nog in de kaart spelen van het topvoetbal. Vooral de G6 schreeuwt moord en brand, omdat zij zich financieel bijna eenzijdig getroffen zien door de belastingskorting per club in de ontwerptekst te plafonneren op vier miljoen euro, alleen te gebruiken voor eigen jeugd of accommodatie. Achter de schermen is het lobbywerk bij minister Van Peteghem al begonnen om daaraan te sleutelen.

Over de RSZ verzoent de Pro League zich met een hervorming binnen de budgettaire krijtlijn van 30 miljoen euro, maar is het de vraag hoeveel daarvan en hoe het (top)voetbal dat moet ophoesten. Gisteren vond een digitale meeting plaats tussen minister Vandenbroucke met Pro League-voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François. Ook vertegenwoordigers uit het wielrennen, basketbal, volleybal en de sportvakbond United Athletes gaven present. Meerdere pistes over de RSZ-heffing zijn besproken. Vandenbroucke laat de scenario’s nu becijferen. Van het principe van de sportbonus, zoals ingeschreven in het voorontwerp, lijkt hij wel niet af te wijken: wie meer verdient, zal meer meer bijdragen, zowel in centen als in procenten. Terwijl de Pro League eerder een voorstel deed dat de rijkere sporters spaarde… Het zal niet evident zijn een compromis te vinden.

Het Belgische voetbal staat dus voor pittige weken en maanden. Ook de aangekondigde ‘storm’ van het dossier ‘Propere Handen’ waarbij heel wat eersteklassers betrokken zijn, moet nog losbarsten. En na de al twee seizoenen lang ingehakte inkomsten door de coronapandemie zal de (para)fiscale hervorming onmiskenbaar wegen op de budgetten van de topvoetbalclubs. Vanaf 1 januari wacht een juridische berg: want hoe zullen de clubs de extra lasten trachten te verhalen? De lopende contracten met topverdieners zijn niet maar zomaar aan te passen. Heel wat (spelers)advocaten zouden zich wel nu al voorbereiden op mogelijke ingrepen vanuit de club die het nettoloon van hun cliënt doen dalen.

