Frivool Genk, die laatste seconde in het Lotto Park en doelpuntenfeest bij KVM-KVO: kijk hier naar alle samenvattingen

Jupiler Pro LeagueWe werden afgelopen weekend met vijf boeiende matchen verwend. In de Champions’ Play-offs ging leider Club Brugge zwaar onderuit tegen eerste achtervolger Racing Genk. Wordt het dan toch nog spannend om de titelstrijd? Anderlecht graaide een dag later in extremis een punt mee tegen Antwerp. In de Europe Play-offs keerde Standard een scheve situatie om tegen AA Gent, terwijl KV Mechelen na een doelpuntenfestijn won van KV Oostende. Voorts viel het doek over Waasland-Beveren in 1A. Kijk hieronder naar alle samenvattingen.