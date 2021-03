Frank Vercauteren: "Je komt niet zomaar winnen op Jan Breydel”

Het plannetje van Frank Vercauteren werkte vandaag. Antwerp speelde vanuit een stevige organisatie en rekende in de omschakeling op de snelheid van Didier Lamkel Zé. “Perfectie bestaat niet, maar gezien de omstandigheden kan je er in ons geval wel bijna van spreken”, begon de Antwerp-coach bij rechtenhouder Eleven Sports. “We hebben niks weggegeven én waren efficiënt in de afwerking.”

Antwerp greep z’n momenten. Het kwam op voorsprong nadat ze zich bij Club verkeken op een uittrap van De Wolf. “Meeval was daar een beslissende factor, maar tegelijk was dat wel iets waar we op training op gewerkt hebben”, aldus Vercauteren. “De verdediging van Club staat hoog. Je kan dan wel willen combineren, maar soms moet het ook eens anders kunnen. Met één bal kan je een volledige ploeg uitschakelen. Dat bleek nu ook.”

Vercauteren was zeer te spreken over de discipline in z’n ploeg. “We hebben heel goed verdedigd in de box, lessen getrokken uit de vorige wedstrijden ook. Daar kan ik alleen maar tevreden over zijn. Dit blijft Club Brugge, hé. Je komt hier niet zomaar winnen.”

Volledig scherm Philippe Clement en Frank Vercauteren. © Photo News

Volledig scherm Frank Vercauteren. © BELGA