Halfweg had Zulte Waregem al een voorsprong verdiend, maar in de tweede helft trapten de jongens van Leye een beetje op hun adem. Met moneytime in zicht schakelden ze opnieuw een versnelling hoger en nu ging Seraing, het gedoodverfde zwakke broertje in eerste klasse, toch voor de bijl. Eerst kopte Vossen een hoge voorzet van Ciranni netjes klaar voor Fadera, vijf minuten later nam Borja Lopez de laatste twijfels over de thuiszege weg toen hij een corner van Rommens binnenkopte.