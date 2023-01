Exit van een (eerste?) grootverdiener dreigt, Van Crombrugge: "Pas niet meer in de plannen”

Dat Adrien Trebel en Lior Refaelov - twee grootverdieners op de Brusselse loonlijst - nog onzeker zijn over hun toekomst bij Anderlecht, was al geweten. De naam van Van Crombrugge werd een tijdlang niet genoemd in dat lijstje. Aanvoerder en steevast titularis in doel, maar dus niet onder Brian Riemer. Die koos voor de tweede match op rij voor de 20-jarige Bart Verbruggen, en die keuze pakte goed uit. Geen reden tot veranderen de komende weken voor Riemer, en dus lijkt Van Crombrugge andere oorden te mogen opzoeken.

Van Crombrugge kwam achteraf tekst en uitleg geven bij zijn plaats op de bank, en nam daarbij geen blad voor de mond. “Iedereen kent de financiële situatie van Anderlecht. Het bestuur moet strategische en politieke keuzes maken uit financiële gronden. Blijkbaar pas ik niet meer in de planning. Ze hebben me gezegd dat het beter is voor iedereen dat ik vertrek. Als speler kan ik niet anders dan me erbij neerleggen, maar blij ben ik hier niet om. Maar zo lang ik speler en kapitein ben, ga ik er alles aan blijven doen om de belangen van deze club te behartigen. Dit was al een moeilijk seizoen. Ik ben hier vier jaar geleden binnen gestapt met ambities en een verwachtingspatroon... (denkt na) Ik heb vertrouwen dat de nieuwe directie hier iets kan neerzetten, maar men moet tijd gunnen aan die mensen om hun job te kunnen doen.”