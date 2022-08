Europese kwalificatie krijgt geen vervolg: ook met Mazzu aan het roer gaat Anderlecht onderuit tegen Union

Jupiler Pro LeagueTerugkeer in mineur voor Felice Mazzu naar het Dudenpark. Een zwak Anderlecht werd overpowerd door Union en verloor zo z’n vijfde Brusselse derby op rij. In een tumultueuze slotfase zag Anderlecht nog twee strafschoppen uitgewist worden door de VAR.

Zelfs mét Felice Mazzu slaagt Anderlecht er niet in een Brusselse derby te winnen, 0 op 15 intussen voor Anderlecht sinds de terugkeer van Union op het hoogste niveau. Stilaan beschamend.

Alsof we naar de film van vorig seizoen zaten te kijken. Exact negentig seconden waren weggetikt in de Brusselse derby toen Victor Boniface Union op voorsprong zette tegen Anderlecht. Het was Francis Amuzu die veel te laks was in het uitverdedigen en de bal verspeelde aan de fel opzittende Nieuwkoop. Het Dudenpark meteen in lichterlaaie, Mazzu greep zich naar de haren. Dit was niet hoe hij zijn terugkeer naar Sint-Gillis had voorgesteld.

Mazzu deed het zonder Fábio Silva en Lior Refaelov, een gevolg van de midweekse slijtageslag tegen Young Boys. Dat zijn toch een pak kwaliteiten die je plots moet missen. Benito Raman en Sebastiano Esposito kregen in het voor het overige ongewijzigd elftal hun kans. Een succes was het niet. Raman blijft een woelwater, maar botste tegen Sykes en Burgess telkens op een muur. Sebastiano Esposito kent een lastige aanpassingsperiode in Brussel en de Italiaanse huurling is duidelijk op zoek naar de beste versie van zichzelf.

Toch kwam Anderlecht snel op gelijke hoogte. Arnstad stuurde Murillo op het gepast moment diep en de Panamees werkte bal via het been van Anthony Moris in doel.

Union bleef de gretigste ploeg en trok met een verdiende voorsprong de rust in. Nieuwkoop kopte aan de tweede paal terug en Vanzeir schoot zijn eerste competitietreffer tegen de netten. Hij zocht meteen maatje Lapoussin om dan het ‘Mazzu-dansje’ voor de hoofdtribune te imiteren, het pikuurtje waar hun ex-coach zich aan kon verwachten.

De jongens die hun kans kregen bij Anderlecht scoorden in elk geval geen punten. Mazzu stuurde Silva, Refaelov én Sadiki het veld in. In een ideale wereld had je die twee jongens vandaag niet nodig, donderdag komt Gent al.

Union bleef Anderlecht overpoweren in het begin van de tweede helft. Anderlecht ontsnapte tot driemaal toe aan een dubbele achterstand. Lazare probeerde het met een lob vanaf 40 meter na balverlies van Arnstad, Van Crombrugge moest elke vezel in zijn lijf strekken om de 3-1 te voorkomen. Dat deed hij opnieuw op een kopbal van Vanzeir en tussendoor had Boniface nog een grote kans naast getrapt.

Met nog een kwartier te spelen speelde Mazzu alles of niks. Met Mario Stroeykens bracht hij nog een spits voor Wesley Hoedt. Pas in het slot slaagde Anderlecht er wel in om Union vast te zetten met een paar hete standjes tot gevolg. Paars-wit leek een strafschop te krijgen na hands van Burgess, maar de VAR floot Verboomen terug omdat Esposito buitenspel stond. Anderlecht zag zelfs een tweede elfmeter geannuleerd, Rodriguez tikte Esposito aan. Net in de zestien dacht Verboomen, net erbuiten toonden de beelden. Moris haalde de daaropvolgende vrijschop van Refaelov van onder de lat. Anderlecht lijdt zo al z’n tweede competitienederlaag van het seizoen en valt uit de top vier. Union wipt over paars-wit naar plek vijf. ‘Allez Mazzu, chante avec nous’, schreeuwde een uitgelaten Dudenpark.

