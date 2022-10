Europese held Gustaf Nilsson, extra breekijzer in de Union-aanval: “Na alle problemen is dit geweldig”

Na de euforische zege in Braga mag Union weer het geweer van schouder veranderen in de competitie met een thuismatch tegen Cercle. Aan scherpschutters blijkbaar geen gebrek bij Union. Al zal de uitblinker van donderdag, Gustaf Nilsson, zondag niet starten. Fysiek is hij daar volgens coach Karel Geraerts nog niet klaar voor. Want wat een brute pech had de Zweedse nieuwkomer eigenlijk: hij blesseerde zich na zijn transfer op de allereerste training bij Union aan de voet en was zes weken lang out.

Dan doet het dubbel deugd om zich nu als invaller op Braga zo te manifesteren, geeft Nilsson toe: “Na alle problemen is het geweldig om twee keer te scoren. Ik heb hard in de gym aan mijn comeback gewerkt. En nu heb ik Europees ‘geshowd’ dat ik er sta. Ik blijf werken om fitter te raken en klaar te zijn om te starten.”

Quote Nilssons stijl doet wat aan John Van Loen - ex-Ajax en ex-Anderlecht - denken: niet het meest fijnbe­snaard, maar goals zal hij wel maken

Geraerts weet nu dat hij met Nilsson een breekijzer bij heeft in de aanval. In de offensieve pikorde leek Nilsson pas vierde te staan, na Dante Vanzeir, Boniface en Dennis Eckert Ayensa, die nu zelf out is met een knieblessure. Vanzeir en Boniface claimen de rol van nieuw koningskoppel, maar Nilsson heeft met zijn lengte van 1m96 een interessant profiel. Zijn stijl doet wat aan John Van Loen - ex-Ajax en ex-Anderlecht - denken: niet het meest fijnbesnaard, maar goals zal hij wel maken. Wat we van hem als spits moesten weten, was een vraag na Braga: “Eeuh, ik ben groot”, zei Nilsson met een lachje. “En ik hou ervan in de zestien op te duiken en te scoren. Dat probeer ik toch. Maar eigenlijk spreek ik niet zo graag over mezelf. Laat de media dat maar doen.”

Net als Denis Eckert Ayensa plukte Union Nilsson weg bij een Duitse derdeklasser, Wehen Wiesbaden. Geen toeval dat Union daar recruteert, met Undav als precedent. Nilsson legde bij Wiesbaden met 21 goals en 7 assists op 50 duels mooie cijfers voor. Maar de Duitse derde klasse is wellicht niet wat Nilsson voor ogen had. Eerder had hij toch al bij de Deense topclub Brøndby gespeeld en in 2018 zelfs als Zweeds international gescoord.

Transfer terugbetaald

Nilsson kent de zware erfenis die Undav bij Union naliet. Daar heeft hij geen schrik van: “Hopelijk kan ik hier evenveel goals maken als Undav.” Met zijn twee goals in Braga heeft Nilsson in een klap zijn transfer al goed terugbetaald - elke zege in de Europa League-groep levert 630.000 euro op. De Europese goals sterken hem dat hij de juiste keuze maakte met Union. “Daar droom je toch van als voetballer. Ik ben blij hier bij Union te zijn. Als ik twee keer scoor in Europa, denk ik niet dat de stap van de Duitse derde klasse naar België te hoog is voor mij.” En net als andere nieuwkomers Sykes, Boniface of Rodriguez vindt Nilsson dat Union voor de titel mag meedingen. “Ik wil zoveel mogelijk winnen. Als je dat niet wil, moet je stoppen met voetballen.”

