Europa kan tóch nog voor Anderlecht... als Genk beker wint én in PO1 zit

Alwéér een seizoen zonder Europees voetbal voor Anderlecht? Nu het uitgeschakeld is in de beker en de route naar play-off 1 immens lastig is met nog wedstrijden tegen Antwerp en Club Brugge? Niet noodzakelijk, want nog voor aanvang van play-off 2 kan de winnaar ervan - Anderlecht? - al zeker zijn van Europees voetbal. Ironisch genoeg heeft paars-wit dan wel de hulp nodig van Racing Genk. De ploeg die hen nota bene uit de beker knikkerde.

Alles heeft te maken met de verdeling van de vijf Europese tickets voor ons land. Die ziet er zo uit:

Kampioen: groepsfase Champions League

Runner-up: 3e voorronde Champions League

3e: 3e voorronde Conference League

4e of winnaar play-off 2: 2e voorronde Conference League

Bekerwinnaar: play-offs Europa League

’t Is hogere wiskunde, onze Jupiler Pro League. Maar stel: Genk valt niet meer uit de top vier en speelt straks samen met Club Brugge, Antwerp en KV Oostende play-off 1. Dan moet Anderlecht hopen dat Genk de beker wint - en dat de Limburgers zo het bijhorende ticket voor de play-offs van de Europa League pakken. In dat geval is Anderlecht bij winst in play-off 2 altijd zeker van Europees voetbal, hetzij in de voorrondes van de Conference League.

Hoezo? Wel, de volledige top 3 van play-off 1 pakt straks sowieso een Europees ticket. De vierde speelt nog barrages tegen de winnaar van play-off 2. Met als inzet het laatste Europese ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Terug naar Racing Genk: bij bekerwinst gaan zij sowieso al Europa in. Of ze nu in de top 3 eindigen of niet. Bijgevolg is er één rechtstreeks ticket voor Europa ‘te veel’ in play-off 1. Er treedt dan een doorschuifsysteem in werking: de vierde is dan ook sowieso zeker van Europees voetbal. Barrages met de winnaar van play-off 2 zijn overbodig, want ook die haalt profijt uit de situatie. Die krijgt het laatste, doorgeschoven Europese ticket.

