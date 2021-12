Eupen verdiende meer na dominante eerste helft, maar krijgt deksel stevig op de neus van efficiënt Charleroi

Belgisch voetbal ‘Sprookje’ van Union wordt steeds gretiger doorver­teld in het buitenland: “Het nieuwste wonder van het Europese voetbal”

Daar pronk je dan, Union zijnde. Zeven punten los en herfstkampioen als promovendus - ongezien. Ook in het buitenland sijpelt steeds meer door dat Felice Mazzu een sprookje aan het schrijven is in het Dudenpark. Van Spanje tot Engeland. Van Marca tot The Independent, allemaal komen ze graag kijken naar wat er zich achter de stokoude gevel van het Joseph Marienstadion afspeelt. “Brussel is weer een stad met twee clubs.”

22 november