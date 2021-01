Eupen niet in zak en as na 3-0-verlies: “KV Mechelen was efficiënt, wij niet”

“We verloren de wedstrijd in de twee rechthoeken”, resumeerde coach San José. “Mechelen sprong efficiënt om met de doelkansen, wij niet. Ondanks de zware verliescijfers ben nochtans geen ontevreden coach. Zelfs na de 2-0, die hard aankwam zo kort na de rust, bleven we goed voetballen en dwongen we kansen af.”

Doelman Théo Defourny leek niet helemaal vrijuit te gaan bij het openingsdoelpunt. Zijn uitleg: “Mijn zicht werd versperd. Ik zag het schot (van Shved, red.) niet komen. Bovendien botste de bal toen ik mij smeet. Daardoor raakte ik hem onvoldoende en belandde hij in de voeten van de Mechelaar (Hairemans, red.) die scoorde. Doorslaggevend is die eerste tegentreffer niet geweest. De tweede ook niet. We zijn blijven doorgaan om op z’n minst niet te verliezen. De derde tegentreffer werd ons wel fataal. Vanaf dat ogenblik was de wedstrijd gespeeld. Of de vermoeidheid een rol heeft gespeeld? Kan best zijn. We waren vaker dan normaal tweede op de bal.”