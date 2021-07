Eupen houdt nu ook Anderlecht in bedwang: recordkampioen begint met zwakke 1 op 6 aan seizoen, Raman opent rekening

Anderlecht wist vooraf waar het aan toe was. Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Union waren alleen drie punten goed genoeg am Kehrweg. Vincent Kompany gooide het roer een beetje om in vergelijking met vorige week. Delcroix vierde in een driemansverdediging zijn rentree na vier maanden blessureleed, Raman en Amuzu waren de twee speerpunten in de 3-5-2-veldbezetting.

Volledig scherm © Photo News

Eupen, aangevoerd door een legertje dolenthousiaste fans, trok de lijn van tegen Club Brugge door in de beginfase. Na nog geen twee minuten nam Prevljak Van Crombrugge een eerste keer onder vuur. Anderlecht kreeg logischerwijs de bal, maar vond nauwelijks een gaatje in het Eupense blok. De Panda’s teerden op de counter en waren met voorsprong de gevaarlijkste ploeg. Ngoy profiteerde niet van een misrekening van Gómez, N’Dri en Prevljak kregen de bal tijdens een heet standje niet voorbij Van Crombrugge.

Anderlecht zorgde amper voor dreiging, maar bij de eerste échte poging was het wel raak. Nurudeen zat maar half bij het schot van Amuzu, Raman zette het doelpunt net voor de lijn nog op zijn rekening. De eerste van Raman in Brusselse loondienst. Gevleide voorsprong voor paars-wit, al haalde het daarmee de rust niet. Van Crombrugge bracht nog redding op de kopbal van Prevljak, Cools was goed gevolgd: 1-1 halfweg.

Volledig scherm © Photo News

Waar de eerste helft lang op slot zat, kregen we in de tweede meteen spektakel. Anderlecht vond een opening met Murillo: hij trapte na een goeie rush naast. Een minuutje later kopte Harwood-Bellis op de paal. En toch mocht Anderlecht zich gelukkig prijzen dat het op het uur niet op achterstand stond. Eupen trof liefst drie keer het doelhout. N’Dri vlamde op de lat, Ngoy vond in de draai de paal, Beck verlengde een vrije trap tegen de dwarsligger.

Daar bleef het lange tijd bij. Tot Kompany met Refaelov een surplus aan kwaliteit in de ploeg dropte. Anderlecht monopoliseerde de bal en begon eindelijk te draaien. De kansen volgden: Gómez kreeg een bal in de kluts niet gekadreerd, invaller Thelin gleed vlak voor doel ongelukkig weg.

Opnieuw geen driepunter voor Anderlecht na een tweede matige prestatie. Eén op zes is het pijnlijke verdict. Paars-wit reist toch met enige zorgen af naar Albanië voor de derde voorronde van de Conference League.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.