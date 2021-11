Eupen en Zulte Waregem houden elkaar in evenwicht Am Kehrweg, Vossen en Nuhu scoren

Jupiler Pro LeagueMet een strafschopgoal van Vossen en een snelle gelijkmaker van Nuhu hielden Eupen en Zulte Waregem elkaar in evenwicht (1-1). Zulte Waregem heeft op die manier zijn ongeslagen status tegen de Panda’s behouden, want sinds de intrede van Eupen in 1A kon het nog nooit winnen tegen de elf van Dury.

Eupen-coach Stefan Krämer koos na de 3-0 nederlaag op Charleroi opnieuw voor Nurudeen in doel ten koste van Himmelmann, terwijl ook Déom en N’Dri naar de bank verhuisden ten voordele van Nuhu en de herstelde Stef Peeters. Bij Zulte Waregem koos Francky Dury na het 2-6 thuisverlies tegen Genk voor Hubert, Vigen en Boya in zijn basis. Humphreys, Seck en Kutesa moesten vrede nemen met een zitje in de dugout.

Twee ploegen met een doelman-met-helm maar zonder veel vertrouwen (Eupen na een 0 op 9, de bezoekers in een seizoen met minder ups dan downs) konden voor weinig spektakel zorgen. Dan hielp ref Verboomen maar een handje kort na het halfuur. Hij kende Zulte Waregem een strafschop toe toen Gano in de zestien neerging op een hoge bal, tot ontzetting van al wat Eupens was. Vossen zette de elfmeter koelbloedig om (0-1), zijn tiende roos van het seizoen al, maar lang kon Essevee niet van de voorsprong genieten. ‘Boosdoener’ Nuhu, die Gano had neergetrokken, zette zijn fout snel recht door een schot van Prevljak voorbij Bossut te tikken (1-1).

Agbadou redt via de paal

Zulte Waregem kwam scherp uit de kleedkamer. Dompé krulde een vrijschop iets te hoog en ook Gano besloot een goed inzenden van de assistkoning net over het doel van Nurudeen. Maar ook aan de overzijde beefde Bossut toen een gepikeerde kopbal van Beck nipt over de lat zeilde.

Bij het ingaan van het slotkwartier ontsnapte Eupen aan een nieuwe achterstand. Een corner van Dompé vond het hoofd van Boya, de bal leek binnen te gaan maar via het been van Agbadou en de paal bleef de score toch ongewijzigd.

In de slotminuten werd het nog even warm voor de kooi van Bossut, maar een doelpunt leverde het Eupense slotoffensief niet meer op. Zo blijft Zulte Waregem nog altijd ongeslagen tegen de Oostkantonners. Het duurbevochten punt geeft de fusieclub onderin de rangschikking weer wat zuurstof. Op 1 december is Zulte Waregem terug Am Kehrweg in de achtste finales van de Belgische beker. (LUVM)

