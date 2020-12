Erg zoete Gentse zege bij Club, drie Antwerpse goals op Freethiel, late opdoffer Anderlecht: alle samenvattingen

Jupiler Pro League Corona zorgt voor gepuzzel in 1A en Croky Cup: winterstop één week ingekort door uitstel 1/16de finales beker

10 november Knip- en plakwerk bezorgt de Pro League extra ruimte voor inhaalspeeldagen. De spelers moeten wel een week vakantie inleveren - en ze hadden al amper vrij. The show must go on.