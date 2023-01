“Er zijn spelers die géén niveau meer halen”: ondanks 2-1-zege tegen KV Kortrijk is Gent-coach Hein Vanhaezebrouck ontevreden

Een blik in onze achteruitkijkspiegel, op weg naar de Ghelamco Arena, zei genoeg. De twee AA Gent-supporters in de wagen achter ons gingen los toen Anderlecht de 1-1 scoorde tegen Club Brugge. Het puntenverlies van de grote rivaal klonk als muziek in de oren bij de Buffalo’s, die een uitstekende zaak konden doen in het klassement. Bij winst kwamen ze op amper één punt van Club en de top vier.

Amper een minuut na de openingstreffer klom KV Kortrijk echter op gelijke hoogte. Watanabe kopte een vrijschop van Selemani binnen, máár het West-Vlaamse feestje ging niet door. De VAR had namelijk buitenspel gezien. Opluchting bij AA Gent, al kreeg het even later wel een tegenslag te verwerken. Odjidja ging zitten met last aan de knie en kon niet verder. Afwachten wat de schade is.

AA Gent nam de match gaandeweg in handen en controleerde. Met een gevaarlijke kopbal van Samoise - nipt naast - en pogingen van Salah en Hong. In het slot van de eerste helft kregen we nog één grote kans aan beide kanten. Nardi duwde een verraderlijk schot van Messaoudi uit z’n kooi, aan de overkant kopte Ngadeu centimeters over.

Bij rust hield Vanhaezebrouck Nurio in de kleedkamer, Castro-Montes kwam in de ploeg. Mét een carbon gezichtsmasker nadat hij een neusbreuk opliep tegen Union. De blessurezorgen nemen overigens weer toe bij AA Gent, want na enkele minuten in de tweede helft viel ook Samoise uit met een hamstringblessure. Dat konden de Buffalo’s wel missen in deze drukke periode.

In plaats van op zoek te gaan naar de dubbele voorsprong, dommelde AA Gent wat in. Een gevaarlijk schot van Kadri werd knap gepareerd door Nardi, KV Kortrijk kwam opzetten. En net dan leek Cuypers de bezoekers het genadeschot te geven. Na een steekpass van Depoitre legde hij de bal één op één met Vandenberghe in doel: 2-0. Game over?

Kortrijk gaf zich niet gewonnen én scoorde de aansluitingstreffer via Bruno. De Gentenaars begonnen te twijfelen, hielden de bal niet meer in de ploeg. Nardi had alle moeite met een vrijschop van Selemani, maar scoren lukte Kortrijk niet meer. Vandenberghe hield Cuypers wel nog van een hattrick en Salah liet dé kans op de 3-1 liggen. Een felbevochten overwinning dus voor AA Gent. De jacht op Club Brugge is nu écht geopend.

Gent-coach Hein Vanhaezebrouck: “Er zijn spelers die géén niveau meer halen”

“Het enige positieve vandaag is het resultaat én de prestatie van Julien De Sart. Hij groeit naar zijn beste vorm. Daar probeer ik me aan op te trekken. Maar er zijn ook heel wat zorgen.”

AA Gent mag dan weer hélemaal in de race om play-off 1 zitten, een glimlach viel er bij Hein Vanhaezebrouck niet te bespeuren. Het spelniveau moét dringend omhoog, zo benadrukte hij. “Kortrijk was vandaag gewoon béter dan ons. In de tweede helft waren wij de controle kwijt, we liepen achter de feiten aan. Het was harken. Eén keer konden we uitbreken en we maakten de 2-0. Vroeger hadden we het dan rustig uitgetikt, nu kwamen we nog in de problemen. Het was een tweede helft om snel te vergeten.”

“Kijk, we hebben verdiend verloren tegen Antwerp en méér dan verdiend verloren tegen Union. Het was net geen crisis”, ging Vanhaezebrouck verder. “Ja, nu winnen we en komen we op één punt van Club. Maar laat ons vooral niet euforisch doen. We moeten naar de realiteit kijken. Sommige jongens moeten écht, écht, écht (sic) in de spiegel kijken. Er zijn spelers die géén niveau meer halen. Dat kan niet.” Een wake-upcall van Vanhaezebrouck, die geen namen noemde. Okumu, Depoitre en zelfs Kums hebben het de voorbije weken in elk geval knap lastig.

Volledig scherm © BELGA

Knieblessure Odjidja

En dan is er nog het blessureleed. Na een kwartier viel kapitein Odjidja uit met een knieblessure. “Eerst werd gedacht aan de meniscus, nu zou het de mediale band zijn. We zullen de scans moeten afwachten, maar zijn knie wordt stijver en hij heeft pijn. Het ziet er niet goed uit.” Ook voor Samoise en Nurio - allebei last aan de hamstrings - wordt een wekenlange afwezigheid gevreesd. “Die blessures helpen ons niet, gezien onze smalle kern,” zuchtte Vanhaezebrouck.

Zéker in deze drukke periode, toch?