En toen werd scheidsrechtersbaas Layec teruggefloten door eigen departement: “Hij heeft misschien niet alle beelden kunnen zien”

Jupiler Pro League“Wel een penalty, geen fout van de VAR”, zei scheidsrechtersbaas Bertrand Layec over de duwfout op Charles De Ketelaere in Anderlecht-Club Brugge . Maar de scheidsrechtersbaas wordt nu zélf teruggefloten door zijn eigen departement.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec stond zondag aan de zijlijn van het Astridpark, om duiding te geven over de scheidsrechterlijke beslissingen tijdens Anderlecht-Club Brugge. De commentator vroeg Layec wat hij van de niet-gefloten strafschop vond op Charles De Ketelaere.

De beelden gleden over het scherm. Ook de invalshoek waarop de duwfout van Magallan duidelijk te zien is. Layec, de linkerhand nonchalant in de broekzak: “De strafschop kon worden gefloten. Maar was het een clear and obvious error van de ref? De VAR vond van niet, ik kan hem daarin volgen. Er is contact, maar dit soort duels komen vaak voor in het voetbal. We focussen daar hard op.”

Layec vond dus niet dat VAR Bram Van Driessche had moeten tussenkomen. Een halve dag later klonk de officiële uitleg van het Referee Department anders. Woordvoerder Frank De Bleeckere: “De Ketelaere wordt door Magallan duidelijk met beide handen in de rug geduwd. Het Professional Refereeing Department verwacht een VAR-interventie en een strafschop voor Club Brugge en een gele kaart voor de Anderlecht-speler.”

Volledig scherm Bertrand Layec. © Photo News

De scheidsrechtersbaas wordt dus teruggefloten door zijn eigen departement. Stephanie Forde, operationeel directeur van het Referee Departement, nuanceert: “Bertrand Layec heeft misschien niet alle beelden kunnen zien.” Maar dat het op z’n minst pijnlijk is dat de scheidsrechtersbaas een foute analyse maakt op televisie, kan niemand binnen de voetbalbond tegenspreken.

Layec oordeelde dat de duw van Magallan in de ‘grijze zone’ hoort. Lees: als de VAR tussenkomt is het goed, als hij niét tussenkomt is het ook goed. Hoe groter de grijze zone, hoe groener de officiële cijfers. Twee weken geleden vertelde de Fransman nog dat de videorefs in 89 procent van de tussenkomsten de juiste maakt. AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck zette in onze weekendkrant al grote vraagtekens bij de waarachtigheid van die cijfers. “Die kloppen in de verste verte niet.” Een incident als dit helpt de geloofwaardigheid van Layec en zijn boodschap niet.

Forde: “We volgen de lijn van de UEFA. Die lat ligt hoog. Maar als ik kijk naar de cijfers over de arbitrage bij een EK of een WK, durf ik daar ook vragen over te stellen. Dus ik snap de bedenkingen. Voor de gemiddelde voetbalfan zal het altijd onvoldoende zijn. Maar het klopt dat het nog beter kan.”

Volledig scherm Stephanie Forde. © Photo News

Daar zijn de profclubs het volmondig mee eens. Elk jaar stromen er meer dan een handvol miljoenen van de Pro League naar de arbitrage. Forde: “Zij betalen de lonen van de refs, de wedstrijdvergoedingen en de werking van de VAR. Maar ook de bond heeft al stevig geïnvesteerd.”

De onvrede van de Pro League over het niveau van de refs borrelt al een tijdje. Maar nu is het letterlijk money time. Fouten van de arbitrage kunnen clubs miljoenen kosten. Als Club Brugge straks één punt te kort komt in de titelstrijd en naast de 30 miljoen euro van de Champions League grijpt, zal blauw-zwart wijzen naar de niet-tussenkomst van Van Driessche. Zoals AA Gent claimt enkele miljoenen te zijn misgelopen door de buitenspelfase tegen Cercle Brugge.

Momenteel zijn twaalf van de zesentwintig refs semi-profs. Ze voltijds betalen is op korte termijn geen oplossing, zegt Forde. “Als we willen professionaliseren, zou het beter zijn om alle actieve refs semi-profs te maken.”

Maar wie gaat dat betalen?

Poll Verdiende Club een strafschop? Ja

Neen Verdiende Club een strafschop? Ja (84%)

Neen (16%)

Vanaken furieus: “Schaf die VAR maar af”

“De VAR had altijd moeten ingrijpen. Dit was voor iedereen een clear error”, stelde Hans Vanaken na de match. “Waarom de VAR niet ingreep, is een groot vraagteken. Nadien is daar door de arbitrage niets meer over gezegd. Terwijl er geen twijfel mogelijk was. De scheidsrechter werd in de steek gelaten. Net daarom is de VAR in het voetbal gekomen. Als ze zulke fases al niet meer juist kunnen inschatten, mag de VAR worden afgeschaft.”

Ook Club-coach Alfred Schreuder sprak zich uit over de fase. “Ik begrijp niet dat we geen strafschop hebben gekregen”, was de Nederlander boos. “We hebben een VAR en iedereen ziet gewoon dat De Ketelaere geduwd wordt. Tijdens de rust hoorde ik al dat we een strafschop hadden moeten krijgen en intussen zag ik ook de beelden al. Ik vind het heel slecht, in mijn beleving kan dit niet.”

Bekijk hier de volledige samenvatting:

Volledig scherm Bertrand Layec werd door zijn eigen Referee Department teruggefloten. © Photo News

Volledig scherm De Ketelaere kreeg een por van Magallan. © Eleven/PhotoNews