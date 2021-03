En plots kunnen ze in 157 landen naar Belgisch voetbal kijken: “Meer geld en meer aanzien voor onze clubs”

Jupiler Pro LeagueVan Groenland over Zuid-Afrika tot Nieuw-Zeeland: ook in de uithoeken – en in totaal 157 landen over de wereld – is het Belgisch profvoetbal te zien. Topmatchen integraal op tv of voetbalclips wereldwijd online: valt de waarde voor onze (top)clubs zo op te krikken?