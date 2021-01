Emotionele Lang brengt eerbetoon aan oma die overleed aan corona: “Het wordt niet serieus genomen. Zo zie je maar...”

Een emotionele Noa Lang na zijn 0-3 tegen Beerschot. De Nederlander scoorde zijn vierde goal in drie matchen en droeg de treffer op aan z’n oma, die vrijdag was overleden aan corona. ‘Love you, oma. R.I.P’, viel te lezen op zijn ondershirt. Lang wees naar de hemel en kon de trainen moeilijk bedwingen. Ook niet toen hij enkele minuten later gewisseld werd en een aai over de bol kreeg van de ploegmaats.