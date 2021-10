Elsner kan niet winnen tegen ex-ploeg Kortrijk: Sloveen speelt voor de derde keer gelijk met Standard

Vooraf stond deze match vooral in het teken van de vechtscheiding tussen Kortrijk en Elsner. De coach van Standard wilde daar vooral niet op focussen en ook collega Belhocine kon zijn glimlach niet onderdrukken toen het thema aan hem werd voorgelegd. Op het veld was van enig venijn amper wat te merken. Beide teams maakten er een langgerekte studieronde van. In het eerste halfuur was het met een vergrootglas zoeken naar aanvallen die ook maar enigszins uitzicht boden op een goal. Een slap afstandsschotje van Cimirot in de handen van Ilic was het enige wat met wat goede wil in de buurt van het begrip ‘kans’ kwam. Aan de overkant was het bij de eerste vlotte combinatie wel meteen alle hens aan dek. Gueye kwam oog in oog met Bodart. Die kon nog net bij het schot van de spits van KVK en Dussenne keerde op de lijn.