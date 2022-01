Eleven Sports reageert op uitlatingen Vanhaezebrouck: “Wij zijn niet wereldvreemd”

“Vanhaezebrouck laat het overkomen alsof wij wereldvreemd zijn, maar dat is helemaal niet het geval”, zegt Jan Mosselmans, Head of Content & Production bij Eleven. “Het voorstel om twee speeldagen uit te stellen kwam maandag op tafel tijdens de Algemene Vergadering van de Pro League. De Pro League heeft ons gevraagd naar ons standpunt. Wij hebben gezegd dat wij geen voorstander waren van algemeen uitstel, omdat er dan een maand niet gevoetbald zou worden in België, met als gevolg een financiële impact.”

“Maar we hebben daar meteen ook aan toegevoegd dat we ons niet zouden verzetten tegen uitstel als de sanitaire situatie in het gedrang zou komen of als de financiële situatie van de clubs uitstel noodzakelijk zou maken om zo later mét publiek extra inkomsten te verwerven. Zaterdag heeft onze CEO Guillaume Collard daarover trouwens al informeel gebeld met Michel Louwagie.”

Quote Het is niet zo dat wij ons verzetten tegen wedstrij­den op hetzelfde moment. Wij stellen ons daarin flexibel op. Jan Mosselmans, Head of Content & Production bij Eleven

“Vanhaezebrouck zegt ook dat wij wedstrijden om 14 uur hebben voorgesteld”, aldus Mosselmans. “Dat klopt niet. Het is wel zo dat in de tender van de Pro League een maximale visibiliteit van elke wedstrijd voorzien wordt als uitgangspunt. Daarom werden er aanvankelijk ook wedstrijden op maandagavond geprogrammeerd, maar na overleg met de supportersfederaties hebben we dat afgeschaft. Het gevolg is dat er op zaterdag vaak twee wedstrijden om 18.30 uur geprogrammeerd worden. Ook bij midweekspeeldagen zien we ons vaak verplicht om wedstrijden op hetzelfde uur uit te zenden. Het is dus niet zo dat wij ons verzetten tegen wedstrijden op hetzelfde moment. Wij stellen ons daarin flexibel op.”

“Een mogelijk probleem was dat uitgestelde wedstrijden in februari in concurrentie zouden komen met wedstrijden van de UEFA in de Champions League en de Europa League, om 18.45 en 21 uur, wat niet toegestaan is. Daarom heeft de kalendermanager geopperd dat er mogelijk wedstrijden om 15 en 17 uur zouden moeten gespeeld worden. Dat kwam niet van ons, van 14 uur was ten andere nooit sprake.”

Namens de eveneens door Vanhaezebrouck geviseerde Pro League laat Stijn Van Bever weten dat het huidige protocol opgesteld werd na consultatie bij het profvoetbal in Nederland en Engeland. “We hadden daarover ook overleg met de virologen”, laat Van Bever weten. “Het staat de clubs overigens nog altijd vrij om ook geboosterde spelers te testen, om zo de gezondheidsrisico’s te beperken.”

