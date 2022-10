Efficiënt Westerlo duwt onmachtig Zulte Waregem nog dieper in de put

Jupiler Pro LeagueWesterlo pakte een vijfde zege in tien wedstrijden, Zulte Waregem leed in het Kuipje al zijn zevende nederlaag van het seizoen. Jonas De Roeck zag Chadli en Foster allebei met het hoofd scoren en daarmee voor quasi maximale efficiëntie zorgen. Voor Mbaye Leye werd het een frustrerend avondje in de Kempen. Steeds luider klinkt de vraag hoe de immer positieve Senegalees het alweer onmachtige Zulte Waregem uit het sukkelstraatje zal kunnen leiden.

Leye moest naast de geschorste Ramirez ook zijn ervaren Spaanse verdediger López door blessure missen, waardoor de pas 18-jarige Lukas Willen voor het eerst aan de aftrap kwam. Tambedou, al het hele seizoen de beste centrale verdediger van Essevee, schoof een rijtje vooruit maar zijn optreden in het schakelvak was van korte duur. Nog voor het kwartier viel de Senegalees geblesseerd uit, zonder dat er een contact was geweest.

Op dat moment had de hekkensluiter alweer een vroege treffer geïncasseerd. Een verre voorzet van Muhammed Gümüskaya, na een goede invalbeurt eveneens beloond door Jonas De Roeck met een eerste basisplaats, werd door Akbunar - nota bene de kleinste op het terrein - netjes doorgekopt naar Nacer Chadli. De Rode Duivel troefde aan de tweede paal zijn bewaker Tsouka in de lucht af en buffelde de 1-0 staalhard voorbij Bossut. De Waregemse sluitpost moest met een puike reflex even later een tweede goal van Chadli voorkomen.

Zulte Waregem - nochtans uitstekend gestart, maar twee keer afgestopt door een wakkere Bolat - kon daar vervolgens slechts één goede doelkans tegenover plaatsen tot aan de pauze, ondanks veel initiatief en een tiental hoekschoppen. Fadera zette zich goed door en was beter zelf zijn kans gegaan, maar werd afgeblokt door de beresterke Seigers toen hij alsnog de combinatie met Ndour zocht. De Gambiaan mocht overigens blij zijn dat hij de rust haalde. Bij een ongelukkige tackle op Foster was ref Boucaut mild met geel, bij een nieuwe te late ingreep tegenover Lucas Mineiro bleef een tweede geel in de scheidsrechterlijke achterzak.

Meteen na de pauze verdubbelde Westerlo de voorsprong. Foster kopte een verre voorzet van Madsen voorbij Bossut die zich in niemandsland bevond (2-0), het sein voor Leye ook om een dubbele wissel door te voeren en vooral de zwalpende Tsouka uit zijn lijden te verlossen. Met Fadera, Ndour, de hangende Vossen én Offor stonden liefst vier aanvallers binnen de lijnen, maar Bolat echt bedreigen bleef een probleem. Alleen de ingevallen Miroshi kon dat met een afstandsschot, dat via Seigers en een ultieme kattensprong van alweer Bolat centimeters naast caramboleerde.

Na een moeizame eerste helft wervelde Westerlo ondertussen, met de redelijk vroeg vervangen Chadli, de bijwijlen weer flitsende De Cuyper en de luid aangemoedigde Akbunar in glansrollen. In het eigen Kuipje zijn de Kemphanen bij momenten een lust voor het oog, wat eerder ook al Anderlecht mocht ondervinden. Zulte Waregem, dat onderin de rangschikking in steeds nauwere schoentjes verzeilt en onmachtig voetbalde, was na de pauze geen partij meer voor het team van Jonas De Roeck.

Frustrerend om zien was het voor Mbaye Leye dat niemand het team bij de hand kon nemen. Ook de hardwerkende maar ongelukkige Jelle Vossen niet, al kwam de Limburger met een schot tegen de kruising uiteindelijk nog het dichtst bij de aansluitingstreffer. De thuisploeg was een paar keer zeer dicht bij een derde doelpunt. Vooral Dorgeles Nene had na een pijlsnelle uitbraak van Dierckx en Foster altijd moeten scoren.

