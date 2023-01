Efficiënt Racing Genk moet tot het uiterste gaan bij Westerlo en loopt weer 10 punten uit op concurrent Union

9 op 9 voor Racing Genk. Westerlo maakte in een spektakelstuk een 0-2-achterstand goed, maar de Limburgers pakten dankzij een kunststukje van Daniel Muñoz toch de volle buit. Dat zag ook Vincent Kompany, aandachtig toeschouwer in het Kuipje.

Het drukkere programma zette Wouter Vrancken opnieuw aan tot roteren. Preciado, Ouattara en Castro kwamen in de ploeg. Arteaga, Heynen en Trésor verdwenen naar de bank. Net als Yira Sor, de Nigeriaanse winteraankoop die in zijn basisdebuut tegen Zulte Waregem zoveel indruk maakte. Bij Westerlo viel Nacer Chadli in laatste instantie af door ziekte.

Het betekende dat Vincent Kompany zijn voormalige ploegmaat bij de Rode Duivels niet live in actie kon zien. De Burnley-manager zat namelijk in de tribune in ‘t Kuipje. Hij probeerde dat nog enigszins incognito te doen, met muts en de nekwarmer hoog opgetrokken, toch werd hij vrij snel herkend. Kempense selfiejagers konden zich zo eens laten gaan.

Kompany is bevriend met Genk-trainer Wouter Vrancken en had Jonas De Roeck, T1 van Westerlo, twee jaar als assistent bij Anderlecht. Maar de reden van Kompany’s bezoek lag elders. Burnley, koploper in het Championship, is immers zeer concreet in de markt voor Westerlo-spits Lyle Foster. Begin deze maand wezen de Kemphanen al een bod van Burnley ter waarde vijf miljoen euro op hun Zuid-Afrikaan af. Ook Craig Bellamy, die eveneens een verleden heeft bij paars-wit, was overigens aanwezig.

Spektakelstuk

Het werd alleszins een interessant scoutingstripje voor Kompany en zijn staf. Genk en Westerlo maakten er een spektakelstuk van. Aan de rust leek Racing nochtans op weg naar een vlotte overwinning. Paintsil had Ouattara al vroeg in de partij op weg naar de 0-1 gezet. Halverwege de eerste helft strafte de Ghanese winger – man-in-vorm bij de competitieleider – een fout van Tagir af: 0-2.

De thuisploeg gaf zich niet gewonnen en toonde in de tweede helft een heel ander gezicht. In het zadel geholpen door een wel heel lichte strafschop. Van den Keybus probeerde een omhaal en ging door een duwtje van Cuesta naar de grond. Voldoende voor een strafschop vond ref Alexandre Boucaut. Maxime De Cuyper, die andere Club Brugge-huurling, zette de elfmeter feilloos om.

Nog geen twee minuten later was de gelijkmaker zelfs een feit. Preciado kopte het leer in de voeten van Van den Keybus, die verwoestend uithaalde. Een klap voor Genk. Dat even moest afzien en een goede Vandevoordt nodig had bij een kopbal van Seigers.

Tweede penalty

En toch, zoals wel vaker dit seizoen, rechtte de leider de rug. Als een bokser die wordt uitgeteld en vervolgens opstaat om een uppercut uit te delen. Die kwam er in de vorm van een geniale ingeving van Muñoz. Op aangeven van Paintsil pakte de Colombiaanse back uit met een halve omhaal. Bolat was verslagen. Voor Muñoz was het al zijn zesde goal van het seizoen.

Daar stopte het niet. Boucaut wees vlak voor tijd andermaal naar de stip. Dierckx had echter Hrosovsky aangetrapt en niet andersom. Dat zag ook de VAR. Genk hield in de zenuwachtige slotminuten stand, ook dankzij Vandevoordt. De jonge doelman hield in blessuretijd De Cuyper van de 3-3. De kloof met Union bedraagt weer tien punten. Westerlo blijft zevende.

Vincent Kompany.

