Efficiënt Eupen wordt voorlopig leider na 1-4-winst op het veld van OHL

Eerst de plichtplegingen aan Den Dreef. Marc Brys vierde zijn 300ste wedstrijd in eerste klasse en werd in de bloemetjes gezet. De coach van Oud-Heverlee Leuven zag na drie gelijke spelen en een nederlaag natuurlijk liever een eerste overwinning van het seizoen. Hij kon daarvoor niet meer rekenen op scherpschutter Thomas Henry. De Franse spits is op weg naar Italië om daar zijn transfer af te ronden. Eupen had geen reden om wijzigingen door te voeren, de Panda’s stonden knap bovenin met 8 op 12.

De thuisploeg begon het best aan de partij. Na 10 minuten ontbond Tamari zijn duivels. Na een knappe solo lag alleen Eupense doelman Nurudeen in de weg. Tien minuten bracht Tamari Maertens in schietpositie, maar opnieuw ging Nurudeen goed plat.

Volledig scherm Abdul Manaf Nurudeen. © BELGA

OHL zakte er daarna wat door, terwijl Eupen wél de neus aan het venster begon te steken. Bij de eerste voldragen aanval van de bezoekers was het meteen raak. Getekend: Smail Prevljak, met een gekruist schot pikte hij toch weer zijn doelpuntje mee. Balverlies van Tamari leidde niet veel later de geweldige 0-2 in. N’Dri - die de rechterflank van OHL geregeld nachtmerries bezorgde - bracht Ngoy in stelling met een knap hakje, en die laatste faalde niet. Op slag van rust stond het nog bijna 0-3, maar Agbadou schoot naast.

Volledig scherm Smail Prevljak © Photo News

Na rust probeerde OHL het heft in handen te nemen. Schrijvers en de ingevallen Rezaei werden afgestopt door Nurudeen. Een onbegrijpelijke misser van N’Dri aan de overkant hield de spanning er nog even in, maar niet veel later zette hij dat zelf recht. Een schot van Prevljak kwam terug van de paal, voor een lege doelmond kon de Ivoriaan niet meer missen. 0-3 na een klein uurtje, match gespeeld. Op hoekschop diepte Agbadou die voorsprong nog wat uit. De 1-4 van Shengelia niet veel later was niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Volgende week trekt OH Leuven naar De Bosuil, met een rapport van 3 op 15 niet de favoriete verplaatsing. Eupen, dat volgend weekend Seraing bekampt, klimt (tijdelijk) op naar de eerste plaats in de rangschikking en verloor dit seizoen nog niet.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.