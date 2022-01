Eerste puntenverlies onder Schreuder: Club blijft ondanks twee goals Dost op gelijkspel steken tegen Standard

Jupiler Pro LeagueClub Brugge beet zich de tanden stuk op Standard. Op Sclessin kwam blauw-zwart twee keer op achterstand, maar Dost hing de bordjes telkens gelijk. FCB domineerde de hele wedstrijd, Standard prikte alleen op de tegenaanval, maar scoorde wel via Cafaro en Emond. Club verloor Hendry nog met rood en ontsnapte in blessuretijd toen Carcela nog op wandel ging in de zestien.

Een uitermate dominant Club Brugge keek in Luik toch snel tegen een achterstand aan. Noa Lang zag zich eerst wel een nieuwe trofee voor goal van het jaar door de neus geboord toen de VAR buitenspel van Dost constateerde. Heerlijk combinatiedoelpunt, maar op het scorebord prijkte het dus maar eventjes. Standard prikte scherp tegen. Lang liet zijn verdedigende taken even achterwege en Dønnum kon er vandoor. De Noor leek het slecht uit te spelen en liet Nsoki terugkeren, maar legde dan af voor Cafaro die staalhard binnentrapte.

Standard – Club Brugge groeide verder uit tot een schoolvoorbeeld van een voetbalwedstrijd waarin de speelstijlen van beide teams 100 procent van mekaar verschillen. De Rouches plooiden massaal terug, speelden snel lang en diep en loerden vrijwel alleen op de tegenaanval. Club Brugge zette daar academisch combinatievoetbal tegenover waarbij het bij momenten zelfs met alle veldspelers in de laatste 30 meter van het veld. Ongezien, maar Standard liet het ook toe omdat ze bij zo’n fases niemand voorin hielden.

Het resulteerde in constante dreiging rond en in de zestien van de Luikenaars. Nsoki kopte op de paal. Lang trapte op Bodart. De Ketelaere gleed een voorzet van Mata naar, maar niet in doel. Bodart onderscheidde zich opnieuw op een voorzet-schot van De Ketelaere. De gelijkmaker hing nagenoeg constant in de lucht, maar viel pas vlak voor rusten toen Vanaken een bal in de zestien schilderde en Dost Laifis in de lucht aftroefde: 1-1.

Twee keer Dost

Schreuder bracht na rust Buchanan voor Rits, iets meer frivoliteit en creativiteit, maar het was opnieuw Standard dat op voorsprong klom. Raskin vond de onvermijdbare Emond en die tikte de 2-1 binnen. Club alweer op achtervolgen aangewezen, maar nog voor het uur was weggetikt was het weer Dost die op voorzet van Buchanan simpel binnen tikte.

Club bleef de druk opvoeren en dat resulteerde geregeld in minutenlange belegeringen van de Luikse box. Alleen zette Standard daar zoveel volk neer dat er amper een gaatje te vinden was. Club bleef geduldig zoeken en zoeken, maar de beste kansen in de slotfase waren eigenlijk voor Carcela, maar Mignolet liet zich niet pakken in de korte hoek. Diezelfde Carcela anticipeerde in de slotfase op een foutje van Hendry. De Schot maaide hem neer en Lardot haalde rood uit zijn achterzak.

Mannetje minder of niet, Club bleef aanvallen. De Ketelaere kreeg nog een kansje, maar Dussenne blokte. In de slotseconden mocht Carcela nog eens op wandel, maar zijn schot ging niet in doel omdat… Lestienne in de weg stond. In de herneming hield Clinton Mata een schot van Nkounkou op miraculeuze wijze (en via de paal) uit doel.

Zo kon Club 89 minuten aanspraak maken op veel meer dan een puntje, maar ontsnapte het in de absolute slotfase toch nog aan een nederlaag. De Bruggelingen moeten de tweede plek zo voorlopig aan Antwerp laten.

