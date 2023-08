Eerste nederlaag voor matig Union: scherp KV Mechelen klopt Brusselaars met 4-0

De inspanningen van KV werden ook beloond. Schoofs stuitte in de openingsfase nog op Moris, maar tien minuten voor de rust was het wel raak. Lauberbach - die zich opnieuw toonde - gaf mee met Schoofs. Die speelde Mrabti aan op het perfecte moment. De Zweed twijfelde niet en poeiderde de bal onhoudbaar voorbij Moris.

Union was nog niet wakker geschud. Amper vijf minuten later mocht Lauberbach alleen op Moris afgaan. De Duitser leek eindelijk zijn eerste te maken voor KV, maar de lijnrechter merkte buitenspel op. De VAR moest minutenlang checken en wijzigde de beslissing niet. Bijzonder nipt, jammer voor de Duitser.

Een andere Duitser, Alexander Blessin, greep in en gooide Nilsson in de strijd. Al liet de Zweed amper iets zien. Niet het dagje van de Brusselaars. Puertas mikte nog een vrije trap over, meer niet.

Geen reactie bij Union, integendeel. In minuut 88 dook Belghali op langs rechts. De jonkie nam goed aan en schoot heerlijk binnen vanuit een scherpe hoek. Bates maakte er in de slotminuut nog 4-0 van. De Brusselaars lijden verdiend hun eerste nederlaag van het seizoen. Voor alles een eerste keer denken ze ook in Mechelen. ‘t Is de eerste overwinning van het seizoen, eentje die deugd doet. Voor Union is het allesbehalve een geslaagde generale repetitie. Donderdag nemen ze het in de laatste voorronde van de Europa League op tegen het Zwitserse Lugano.