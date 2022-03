Eenmansvoorlinie én topschutter Undav legt OHL over de knie met 1-4

Meer zelfs: als Club Brugge zaterdagavond niet wint op het veld van KV Oostende steekt Union een zoveelste pluim op zijn hoed dit seizoen. Dan staat het vast dat de Brusselse club als leider aan de Champions play-offs mag beginnen. Trainer Mazzu had al enkele keren benadrukt hoe verdiend dat wel zou zijn voor dit Union.

De Brusselse club deed op OHL ook zijn reputatie op verplaatsing alle eer aan: nu al dertien matchen op rij ongeslagen.

De 1-4-uitslag spreekt voor zich. En toch leek Union een moeilijke avond te zullen beleven De laatste weken voetbalt de leider met ups en downs en OHL leek gebrand om zich na de 1-3-uitzege in het Dudenpark eerder dit seizoen als enige club te presenteren die Union dit seizoen twee keer in de competitie kon kloppen.

Een valse start van Union leek dat scenario te bespoedigen. Is met name Kandouss plots een risicofactor in de verdediging van Union? Net als vorige week met een gruwelijke inspeelpass op Kortrijk lag hij nu aan de basis van een vroeg tegendoelpunt. Kandouss devieerde een voorzet moedwillig met zijn hand in de zestienmeter. Niet élke strafschop behoeft discussie: deze was zuiver. Schrijvers had wel twee pogingen nodig om te scoren. De eerste penalty had Moris gepakt, maar de doelman had te snel met zijn voeten de doellijn verlaten. Tot grote woede van Moris trof Schrijvers bij zijn tweede kans wel onhoudbaar raak.

Achtervolgen geblazen, maar Union heeft dit seizoen al andere katten gegeseld. OHL leek de toenemende druk aanvankelijk goed onder controle te houden: het vizier van Undav en Kozlowski stond nog niet helemaal scherp. Maar Undav bewees eens te meer dat hij dat vizier wel heel snel kan finetunen. Plots lag de bal weer in de netten: Undav had een voorzet van Lazare in één tijd binnen geknald. Na zijn ‘stratosferische’ goal vorige week opnieuw een beauty voor de Duitser.

Union permitteerde zich zelfs nog de luxe voor rust slordig met de kansen om te springen. In de tweede helft sloeg de motor van Union als doelpuntenmachine weer snel aan. Undav zorgde met een kattenpootje op een voorzet van Teuma voor de voorsprong. Dewaest liet zich daar wel makkelijk in de luren leggen. De verdediger kende duidelijk zijn dagje niet: kort voor het uur dribbelde Teuma hem gezwind voorbij en de Maltees werkte ook koelbloedig af. Enkele minuten later mocht OHL alle illusies laten varen na een strafschopfout. Undav knalde zijn hattrick feilloos binnen.

Met Undav in deze vorm mag Union op beide oren slapen in de titelstrijd. Want de vrees dat de ploeg door de langdurige schorsing van Vanzeir een meer kwetsbare periode tegemoet zou gaan, maakt hij ongegrond. Union leek even op een klein huwelijksbureau met de vraag: wie is door het ontbreken van Vanzeir de beste partner naast Undav? Vorig weekend klikte het op Kortrijk niet met Puertas. Kozlowski viel toen wel bevredigend in, en de 18 jaar jonge Pool zag zich nu beloond met zijn eerste basisplaats. Maar eigenlijk is de vraag over de beste stand-in nu wat overbodig: Undav ontpopt zich tot een eenmansvoorhoede op zich.

