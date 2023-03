Een zege die deugd zal doen: Jutglà en Meijer schenken Club en De Mil cruciale driepunter tegen Standard

Eén langgerekte ‘oef’ in het Jan Breydelstadion. Dankzij Jutglà en Meijer wint Club Brugge nog eens - de Bruggelingen blijven zo na de debuutwedstrijd van Rik De Mil in de top vier.

D-day voor Club Brugge… voor de zoveelste keer dit seizoen. Winnen was een must tegen Standard, dat bij een zege in Brugge zelfs over blauw-zwart zou springen. Rik De Mil koos eindelijk voor een al bij al logische opstelling, met basisplaatsen voor Rits en Jutglà. De verrassing op het wedstrijdblad was de naam van Jorne Spileers, enkele maanden na zijn debuut opnieuw titularis ter vervanging van de geschorste Mechele.

Club deed het in de eerste helft behoorlijk zonder meer. Anders dan Standard kreeg de thuisploeg een drietal goeie kansen, maar zowel Meijer, Jutglà als Lang trapten van dichtbij over of naast het doel van Bodart. Standard had bij vlagen balbezit rond de Brugse zestien meter, maar puurde daar voor de rust niet één kans uit. Domper voor Club met de rust in zicht: Mata moest naar de kant met een probleem aan de ribben.

Volledig scherm Mata blesseerde zich voor rust aan de ribben. © BELGA

Na de pauze nam Club snel de match in handen. Op het uur volgde de verdiende en bevrijdende openingsgoal. Lang zwiepte de bal voor doel, de vrijgelaten Jutglà kopte eenvoudig binnen. Een deugddoende voorsprong voor blauw-zwart aan het einde van een al bij al goed vierde kwartier.

Standard ging gezwind op zoek naar de gelijkmaker, maar echte kansen creëerden de Rouches niet. Tien minuten voor tijd trapten eerst Dønnum en vervolgens Zinckernagel recht op Mignolet, die pal stond. Verder kwam Standard niet. Met het eindsignaal in zicht besliste Meijer de wedstrijd. De linksachter trapte een vrijschop heerlijk in de bovenhoek, enkele dagen nadat hij ook in Lissabon een knappe goal lukte.

Club wint zo voor het eerst in drie wedstrijden en blijft voorlopig in de top 4. De prestatie onder De Mil was enigszins hoopgevend, zonder dat blauw-zwart écht top was. Standard ontgoochelde zondagmiddag - in aanvallend opzicht stelde de ploeg in vorm maar weinig voor.

