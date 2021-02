Een punt waar geen van beide ploegen veel mee opschiet: KV Mechelen en AA Gent houden elkaar op 1-1-gelijkspel

Veel teams zouden momenteel bijzonder tevreden zijn met een gelijkspel uit bij KV Mechelen, de ploeg in vorm die een reeks van 25 op 30 neerzette. Maar in de lange achtervolgingsrace die onder Hein Vanhaezebrouck werd ingezet, brengt dit AA Gent niet veel verder. AA Gent heeft overwinningen nodig om dit seizoen nog een rol van betekenis te kunnen spelen.

Hein Vanhaezebrouck blijft bijzonder voorzichtig omspringen met Vadis Odjidja. De aanvoerder van de Buffalo’s was als invaller beslissend in de bekermatch tegen Charleroi en het competitieduel tegen Moeskroen, maar ook in Mechelen kwam hij niet aan de aftrap. HVH wil duidelijk niet te veel risico’s nemen met Odjidja, die conditioneel nog niet top is na een complexe hamstringblessure. De aanvoerder heeft nu ruim een week om de topper tegen Club Brugge voor te bereiden, we durven er wel wat geld op inzetten dat hij dan wél aan de aftrap zal komen.

Hoe dan ook: in Mechelen was zelfs het uitvallen van Bezus onvoldoende reden om Odjidja er van bij de aftrap in te gooien. Hein Vanhaezebrouck opteerde voor Niangbo in steun van Yaremchuk en Tissoudali, die deze keer wel aan de aftrap kwam. In balbezit werd de Ivoriaan derde spits, wat het de Mechelse defensie niet makkelijk maakte. Dorsch - terug uit schorsing - nam de plaats van Owusu in, Nurio kreeg op de linkerflank de stek van Mohammadi.

De Buffalo’s begonnen bijzonder scherp aan de partij, met veel beweging en veel druk naar voor. Dat leverde al snel kansen op, maar Thoelen duwde een poging van Tissoudali in hoekschop en Niangbo besloot té zwak uit een kansrijke positie. Toch klom AA Gent binnen de tien minuten op voorsprong. Op aangeven van Tissoudali knalde Roman Yaremchuk de openingsgoal onhoudbaar in de kruising. De Oekraïner had duidelijk moed geput uit zijn hattrick tegen Moeskroen, want hij was niet alleen voor doel sterk aanwezig. Yaremchuk liet zich regelmatig uitzakken, om vanuit het middenveld de aanval op te zetten.

De Buffalo’s werden evenwel koud gepakt toen Walsh - wat steekt die in vorm - al te makkelijk de gelijkmaker mocht aanreiken aan Storm. De Gentse defensie zag er daarbij niet goed uit, Bolat was kansloos. Mechelen nam het heft in handen en eiste de bal op. Godeau liet zich een paar keer in zijn rug pakken, Arslanagic verloor duels en was té vaak onzuiver in het uitverdedigen, Hanche-Olsen ging positioneel al een keer in de fout. Kortom: de Gentse defensie maakte geen al te zekere indruk. Bijna zorgde dat voor averij toen Storm alleen op Bolat af mocht, maar die besloot nog in het zijnet.

Aan de overkant kreeg Niangbo voor de rust nog twee uitstekende mogelijkheden, maar de eerste trapte hij te zwak binnen het bereik van Thoelen en bij de tweede trapte hij pardoes naast de bal. Naar verluidt is Niangbo op training een koele afwerker, maar in de wedstrijden zien we daar niet veel van terug.

Yaremchuk en Dorsch dwongen Thoelen kort na de rust tot actie, maar aan de overkant moest Bolat knap redding brengen op een snoeihard schot van Vanlerberghe. Even na het uur besloot Hein Vanhaezebrouck dat het tijd was voor Odjidja. Hij kwam - we hadden niets anders verwacht - Niangbo vervangen.

Storm had voor de thuisploeg de voorsprong aan de voet, maar net als voor rust knalde hij in het zijnet. Vranckx probeerde het met de kop, maar Bolat keepte attent. Gent probeerde nog wel een slotoffensiefje op te zetten, maar Thoelen écht bedreigen, zat er niet meer in.

