Een derby tussen de Boeren en de Kerels stelt nooit teleur: rivalen Zulte Waregem en KV Kortrijk kijken elkaar vanavond in de ogen

Om 18u30 bekampen de Boeren van Zulte Waregem de Kerels van KV Kortrijk in de zogenaamde ‘Vlasico’. De fans van KV Kortrijk zijn er alleszins klaar voor, want het volledige uitvak is uitverkocht. Voor de supporters van beide ploegen is dit de wedstrijd van het jaar. Ze willen maar wat graag de betere zijn, al is het maar om collega’s die voor de rivaliserende ploeg supporteren, te treiteren. In het verleden waren er al verscheidene derby’s om van te smullen. Essevee won al 29 keer, KVK was al 27 keer de beste en de rivalen speelden al 22 keer gelijk. Beide ploegen zijn dus echt wel aan elkaar gewaagd.