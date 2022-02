Een avondje Undav. Twee goals, bekogeld met flesje wodka en een truitje van Leicester in het materiaalkot: “Zij zijn ons voorbeeld”

Jupiler LeagueBij Deniz Undav (25) zit het opnieuw goed in het ‘koppeke’. De Duitser maakte twee goals tegen Antwerp, werd uitgejouwd én bekogeld met onder meer een flesje wodka. Hij nam het er allemaal met de glimlach bij. Impressie van een avondje Deniz, the Menace.

De Bosuil, 23u10 zaterdagavond.

Undav kwam aangesjokt in de mixed zone. Met een brede grijns op het gezicht.

Iets verderop gaf zijn ploegmakker Dante Vanzeir een interview.

“Dank u, Dante. Eindelijk een goede assist.”

Wat later passeerde Felice Mazzu bij Undav. “Jongens, hij kan niet spreken. Hij is te moe.”

De Duitse spits van Union Saint-Gilloise had een uur voordien de Bosuil helemaal gek gemaakt.

Hij bezorgde de leider een nieuwe overwinning door twee keer te scoren.

Het waren echte spitsengoals.

De 0-1 verlengde hij in doel.

Op voorzet van François, al dan niet aangeraakt door Lazare.

De 0-2 had Undav maar binnen te duwen na een goede actie en dito pass van Vanzeir na een messcherpe tegenaanval.

Het Koningskoppel van Union.

Zij begrijpen mekaar.

Volledig scherm Dante Vanzeir en Deniz Undav. © BELGA

Wat meteen na de 0-2 volgde was minder fraai. Enkele Antwerp-fans bekogelden Undav. Gefrustreerd na een avond die volledig in het teken stond van de machtsontplooing van de Brusselaars. “Ik liep naar Dante om hem te bedanken”, zei de doelpuntenmaker. “Enkele supporters gooiden vanalles naar mijn hoofd. Een vol flesje wodka, een aansteker, een sigaret… Wat volgde van mijn kant was pure emotie.”

Undav legde ostentatief de vinger op de mond. Ssssst.

Scheidsrechter Van Driessche gaf hem dan maar een gele kaart voor provocatie. Ach...

De lach van de Duitser bleef echter behouden. “’I like it’ als fans zo doen. Als je naar Antwerp komt, weet je dat de supporters ‘crazy’ zijn. Dat ze hun ploeg altijd willen pushen. Ik heb er eigenlijk geen probleem mee dat ze dingen gegooid hebben. Die kleine bult op mijn hoofd neem ik erbij. Ik vind het zelfs een leuk gevoel als ze me uitjouwen. Weet je, ik lach altijd. Ik word nooit boos. ‘I had fun’.”

Volledig scherm © BELGA

Dat hebben ze gemerkt bij Antwerp.

Undav speelde als vanouds. Het Jerommeke van Union. Klein, geblokt, krachtig, sterk en een stevige bips. Hij staat met andere woorden goed op zijn benen.

Ei zo na had hij al gescoord in het openingskwartier - zijn poging strandde op de paal. “Ik heb me aan de rust verontschuldigd omdat ik die kans gemist had. Ik voegde eraan toe dat ik ze na de rust wel zou maken.” Hij is een man van zijn woord.

Hij is zo’n spits waar je als verdediger nooit klaar mee bent. Undav is een woelwater, ligt altijd op de loer.

Zijn prestatie tegen Antwerp was zijn beste in een paar weken. Het draaide na de winterstop allemaal wat minder bij de Duitser na zijn geweldige eerste seizoenshelft.

Worstelend met zichzelf, muizenissen in het hoofd. Die zijn nu helemaal verdwenen. Undav tekende zijn contract bij Brighton en zal volgend seizoen in de Premier League spelen. Hij stond opnieuw bevrijd op het veld. “Of die transfer in mijn hoofd speelde? Niet echt. Ik was wel boos op mezelf omdat ik niet goed speelde. Misschien legde ik mezelf te veel druk op. Ik wilde laten zien dat ik een goede speler ben. Vandaag (zaterdag, red.) zei ik gewoon: ‘F*ck off, ik ga mijn wedstrijd spelen’. (Grijnst) Ik denk dat ik daarin geslaagd ben.”

Zeg, wel: goals nummer negentien en twintig. Undav: “Voor het seizoen wilde ik veertien keer scoren. Ik zit dus voor op schema.”

Volledig scherm © BELGA

Zaterdagavond 23u25.

Undav had er net een babbel opzitten met Jarno Bertho van VTM als hij binnengeroepen werd in het materiaalkot van Antwerp.

Daar toont men hem een shirt van Leicester City - de ploeg waarmee cultheld Ritchie De Laet in 2016 de Premier League won.

Het was een hedendaags voetbalsprookje. Net zoals Union dat momenteel beleeft in de Jupiler Pro League. Ongenaakbaar aan de leiding.

Undav bekeek het shirt en zei: “Zij zijn ons voorbeeld.”

Zijn ogen glinsterden. Een knipoog volgde.

Eyes on the prize.

Volledig scherm © VTM Nieuws

Volledig scherm De Laet met twee medailles: eentje voor de promotie bij Boro, eentje als kampioen met Leicester. © rv