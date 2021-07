Dramatische start: Anderlecht verliest Brusselse derby tegen Union na blunders achterin

Jupiler Pro LeagueCompetitiestart in mineur voor Anderlecht. Paars-wit ging in eigen huis pijnlijk de boot in tegen promovendus en stadsgenoot Union: 1-3. Vooral achterin was Anderlecht enorm kwetsbaar, Undav strafte twee blunders genadeloos af.

De eerste Brusselse derby in 48 jaar, een aangenaam zonnetje - vlak voor rust weliswaar onderbroken door een zondvloed - en opnieuw fans in het Lotto Park. De competitieopener van Anderlecht en promovendus Union bevatte alle ingrediënten om er een aangename pot voetbal op zondagavond van te maken.

Anderlecht startte in zijn nieuwe 4-2-2-2-formatie met Verschaeren, Amuzu, Raman en Kiese Thelin. Daardoor waren Ait El Hadj en Refaelov de belangrijkste slachtoffers. Zij begonnen op de bank, net als Murillo en nieuwkomer Olsson. Maar zij werden in het wedstrijdbegin niet gemist. Anderlecht startte fel en dat vertaalde zich na een klein kwartier in een eerste grote doelkans. Cullen lepelde de bal in de rug van de verdediging, Amuzu trof alleen voor doel de paal. Een minuutje miste een vrijstaande Raman zijn schot.

Volledig scherm © BELGA

Missers die Anderlecht zuur opbraken. Bij de eerste de beste tegenstoot trof Union raak. Sardella ging roemloos onder de crosspass van Bager door. Lapoussin mocht vervolgens eenvoudig Undav bedienen: 0-1.

Volledig scherm © Photo News

Een doelpunt dat de wedstrijd volledig deed kantelen. Anderlecht ontsnapte zelfs een paar keer aan een dubbele achterstand. Tot het in de slotseconden van de eerste helft uitpakte met een counter uit het boekje. Via Amuzu en Gómez was het Verschaeren die paars-wit bevrijdde. De opluchting was groot bij spelers en supporters.

Volledig scherm © Photo News

Anderlecht ging met Murillo en Olsson in de tweede helft op zoek naar een voorsprong. Het was opnieuw de betere ploeg bij de start, maar ook nu lieten Amuzu en Raman na te scoren. En dan volgde een tweede keer het deksel op de neus in een haast identiek scenario. Murillo gaf een veel te korte terugspeelbal, Vanzeir onderschepte, Undav tikte simpel binnen. Union strafte twee blunders achterin bij Anderlecht genadeloos af. Tien minuten later duwde de ingevallen Amani het mes nog wat dieper in de wonde: 1-3 met een héérlijk afstandsschot.

Volledig scherm © Photo News

Met de moed der wanhoop ging een matig Anderlecht nog op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de Union-defensie in verlegenheid brengen zat er zelfs niet meer in. Meteen een pijnlijke thuisnederlaag en gemiste competitiestart voor paars-wit. Volgende week staat in Eupen het mes al op de keel.

Volledig scherm © Photo News

