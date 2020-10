Dramatisch Club geeft 2-0-voorsprong weg tegen KV Mechelen en blijft in eigen land steken op twee op negen

Jupiler Pro LeagueVier op zes in de Champions League, twee op negen in de competitie. Een onherkenbaar Club Brugge gaf vanavond een 2-0-voorsprong zomaar uit handen tegen een gretig Malinwa.

Met Togui, Peyre en Vranckx miste Vrancken uiteindelijk drie basisspelers in een leeg Jan Breydelstadion. Wél was de bank gevuld met jongens die uit quarantaine kwamen, aangevuld met twee beloften. Opvallend: bij Malinwa was er een eerste basisplaats voor Defour, die de opdracht had gekregen om Vormer in het oog te houden. Aan de overzijde liet Clement deze keer naast De Ketelaere en Dennis ook Mata aan de kant - de enige speler die dit seizoen nog geen minuut gemist had. Kossounou schoof naar rechts, Mechele kwam opnieuw in de ploeg. Voorin kregen Okereke en Krmencik een nieuwe kans.

Volledig scherm © BELGA

Opnieuw geen publiek op Olympia, maar deze keer startte Club wel zoals het dat hoort te doen. Met de goeie intensiteit en veel beweging - op het openingshalfuur van de Bruggelingen viel niet zo heel veel aan te merken. Wel had blauw-zwart geluk bij de openingsgoal. Lardot zag onterecht een overtreding in een tussenkomst van Vanlerberghe, Vormer krulde de bal vanop een behoorlijke afstand in de bovenhoek. Nog voor het halfuur stond het 2-0. Prima voorbereidend werk van Vanaken, de eerste treffer voor Noa Lang in Brugse loondienst.

Volledig scherm © Photo News

Blauw-zwart op rozen… en dat was er in het slotkwartier van de eerst helft aan te zien. De druk nam af, Mechelen was al een eerste keer gevaarlijk via Hairemans, die van dichtbij in de armen van Mignolet trapte. Op slag van rust dan toch de aansluitingstreffer. Prima voorzet van Mrabti op De Camargo, die de bal via de hak achter het steunbeen enig mooi langs Kossounou en Mignolet in doel deponeerde. Dompertje voor Club vlak voor de pauze na een al bij al nochtans ok eerste helft van de thuisploeg, met uitzondering van het laatste kwartier.

Volledig scherm © BELGA

De thuisploeg begon mogelijk nog slechter aan de tweede helft. Mechelen sprokkelde kansjes, Mignolet moest op het uur goed plat om het schot van Storm uit zijn doelmond te houden. Eén minuut later stuurde diezelfde Storm de doorgebroken De Camargo diep, maar de spits drukte te zacht af om Mignolet te verslaan. Clement gooide na De Ketelaere ook Diatta in de strijd, beter werd het er niet op. Het verval was groot. Club was onherkenbaar tegen een Mechelen dat al lang de gelijkmaker verdiende. Met Deli op kop - de Ivoriaan leidde eigenhandig twee dikke Mechelse kansen in.

Volledig scherm © BELGA

De gelijkmaker kon niet uitblijven - tien minuten voor tijd haalde Mechelen eindelijk zijn slag thuis. Hairemans gooide de bal voorbij de tweede paal, Storm kopte de bal in extremis tot bij Schoofs, die de gelijkmaker binnen kon koppen. Oververdiend voor Malinwa, Club voetbalde in de tweede helft nauwelijks een kans bijeen. En ook in de slotfase was de thuisploeg niet bij machte om terug te slaan. Club leidt andermaal puntenverlies in een leeg Jan Breydel. De manier waarop dit gebeurde, is onrustwekkend voor de Bruggelingen. Geen goeie generale repetitie voor de match tegen Dortmund, al zullen de Bruggelingen woensdag ongetwijfeld uit een ander vaatje tappen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

